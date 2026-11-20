JawaPos.com - Persiba Balikpapan menghadapi ujian berat saat menjamu PS Barito Putera dalam lanjutan pekan ke-10 Championship 2026/2027. Duel dua wakil Kalimantan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Barito Putera memiliki catatan lebih meyakinkan setelah melewati lima pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Laskar Antasari mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebaliknya, Persiba Balikpapan masih berusaha menemukan konsistensi. Dari lima pertandingan terakhir, Beruang Madu hanya meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan.

Persiba sebenarnya sempat menunjukkan perkembangan positif dengan mengamankan dua kemenangan beruntun. Mereka mengalahkan PSBS Biak 3-1 pada 29 Oktober 2026, kemudian menundukkan Persis Solo 2-1 pada 7 November 2026.

Namun, sebelum dua kemenangan tersebut, Persiba lebih dahulu kalah dari Persipura Jayapura dan Kendal Tornado FC. Mereka juga menelan kekalahan 0-2 dari Barito Putera pada pertemuan pertama, 10 Oktober 2026.

Sementara itu, Barito tampil lebih stabil. Setelah mengalahkan Persiba, Laskar Antasari kembali menang atas De Red FC dengan skor 2-0 dan PSBS Biak 3-0.

Barito kemudian menaklukkan Persis Solo 2-1 sebelum bermain imbang 1-1 melawan RANS Nusantara FC pada pertandingan terakhir, 8 November 2026.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Barito Putera Keunggulan Barito Putera juga terlihat dari catatan pertemuan kedua tim. Dalam 10 pertandingan terakhir, Laskar Antasari mengamankan enam kemenangan. Persiba hanya meraih dua kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Dari sisi produktivitas gol, Barito juga lebih unggul dengan koleksi 17 gol, berbanding sembilan gol milik Persiba.

Meski demikian, Persiba tetap memiliki peluang memberikan perlawanan. Kemenangan atas Persis Solo pada pertandingan terakhir bisa menjadi modal penting bagi Beruang Madu untuk menghadapi salah satu pesaing kuat di grup.

Perkiraan Susunan Pemain Persiba vs Barito Putera Persiba diperkirakan mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Riki Pambudi sebagai penjaga gawang. Lini belakang kemungkinan diisi Fauqa Nurikhsan, Ibnu Mareza, Uchida Sudirman, dan Valentino Tegah.

Muhammad Rasul dan Hasan Husain diproyeksikan mengisi sektor tengah. Sementara itu, Ardiansyah, Song Sunday Longji, dan Jay Amru berpeluang mendukung Ali Nouri Zangir di lini depan.

Barito Putera diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3. Satria Tama Hardiyanto akan mengawal gawang dengan dukungan Yuswanto Aditya, Dendi Maulana, Amiruddin, dan Rahma Nico di lini pertahanan.

Sektor tengah kemungkinan diisi Muhammad Hargianto, Iqbal Gwijangge, dan Aditya Daffa. Adapun Rizky Pora, Wildan Ramdhani, dan Rafi Angga diproyeksikan menjadi andalan di lini serang.

Prediksi Skor Persiba Balikpapan vs Barito Putera Melihat catatan lima pertandingan terakhir dan rekor pertemuan, Barito Putera memiliki modal lebih meyakinkan untuk menghadapi Persiba. Konsistensi Laskar Antasari menjadi salah satu faktor yang membuat mereka lebih diunggulkan.

Namun, Persiba tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama setelah meraih dua kemenangan beruntun sebelum pertandingan ini. Beruang Madu juga memiliki motivasi untuk membalas kekalahan pada pertemuan pertama.