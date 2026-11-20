JawaPos.com - Striker Persib Bandung Balsa Sekulic mengaku senang membantu timnya meraih kemenangan di kompetisi antarklub Asia Tenggara ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/27 dengan skor 6-0 atas Shan United.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kamis (19/11), Sekulic menyumbang dua gol pada laga kedua Grup B.

Dua golnya tercipta pada menit ke-12 dan ke-66, sementara empat gol lainnya dicetak oleh Mariano Peralta (17'), Luka Menalo (52'), Adam Alis (81'), dan Uilliam Barros (89').

"Saya senang, karena saya mencetak dua gol dan saya melanjutkan mencetak gol dan juga memberi selamat kepada rekan setim saya atas pertandingan yang bagus di cuaca yang sangat-sangat sulit," ujar Sekulic, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/11).

Dua gol ke gawang klub Myanmar itu membuat pundi-pundi gol Sekulic menjadi sembilan gol dari 15 penampilannya di semua kompetisi.

Dia mencetak dua gol di ASEAN Club Championship, tiga gol di AFC Champions League Two, dan empat gol di BRI Super League.

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Kemenangan atas Shan United membuat Persib mengoleksi enam poin dari dua laga di ASEAN Club Championship.

Mereka mengoleksi poin yang sama dengan klub Malaysia Johor Darul Ta'zim yang di laga kedua mempermalukan klub Vietnam Cong An Ha Noi 3-1.

Sekulic senang dengan kemenangan ini, tetapi dia tak ingin timnya terlalu larut dalam perayaan.

Pasalnya, Persib harus segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya saat menjamu Bali United di GBLA pada Minggu (22/11) malam dalam pekan ke-10 Super League musim ini.