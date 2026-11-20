JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 melakukan rotasi pemain untuk menghadapi Myanmar U-17 pada pertandingan terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Jumat (20/11).

Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento memercayakan posisi penjaga gawang kepada Abdullah Ishak.

Dia menggeser Syahdan Caesar El Fadhil yang kali ini harus memulai pertandingan dari bangku cadangan.

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Di lini pertahanan, Muhammad Faiz Fathurahman dan Allekay Kaisar Ramadhan tetap dipercaya untuk mengawal jantung pertahanan.

Keduanya akan didukung Ramadhan Putra Negara dan Pradipta Arya Zidano yang menempati posisi bek sayap.

Sementara itu, lini tengah Indonesia diisi Valdo Putra Pratama, Haikal Kamil Ramadhan, dan Edsel Henrian Fatih.

Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membangun serangan untuk mendukung lini depan.

Untuk sektor penyerangan, Nascimento tetap mengandalkan Dhamar Tri Kusuma sebagai ujung tombak.

Dia akan didampingi Dzaky Muhammad Azfar dan Yance Glen Imbiri yang mengisi posisi penyerang sayap.

Di kubu Myanmar, pelatih Keisuke Amano menurunkan Sai Min Aung sebagai penyerang tengah.

Dia akan mendapat dukungan dari Paing Zay Tun dan Thura Hein Htet yang mengisi kedua sisi lini serang.

Pertandingan itu tidak lagi memengaruhi peluang Myanmar untuk melaju ke putaran final karena tim tersebut dipastikan telah tersingkir dari persaingan Grup A, sedangkan Indonesia sudah mengamankan satu-satunya tiket lolos dari grup tersebut.

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Susunan pemain: Indonesia U-17 (4-3-3)

Abdullah Ishak; Ramadhan Putra Negara, Muhammad Faiz Fathurahman, Allekay Kaisar Ramadhan, Pradipta Arya Zidano; Valdo Putra Pratama, Haikal Kamil Ramadhan, Edsel Henrian Fatih; Dzaky Muhammad Azfar, Yance Glen Imbiri, Dhamar Tri Kusuma.

Myanmar U-17 (4-3-3)

Link Latt Tun; Myat Min Thu, Khun Sai Kyal, Myint Myat Aung, Kyi Thar; Aung Myat Thar, Khun Wai Phyo, Khun Tun Wai; Paing Zay Tun, Sai Min Aung, Thura Hein Htet.