JawaPos.com - PSMS Medan berpeluang mengawali putaran kedua Championship 2026/27 dengan kemenangan. Ayam Kinantan akan menjamu Sumsel United pada pekan ke-10 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Jumat (20/11) malam.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi PSMS. Terlebih, skuad besutan Eko Purdjianto telah memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menghadapi pertandingan pertama pada paruh kedua kompetisi.

Setelah menjalani libur selama lima hari, para pemain kembali berlatih selama sepekan. Persiapan tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk mematangkan kondisi pemain sekaligus menyusun strategi menghadapi Laskar Juaro.

Eko memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap. Dia juga melihat motivasi anak asuhnya cukup tinggi untuk membuka putaran kedua dengan hasil positif.

"Usai libur lima hari, kita persiapan seminggu untuk menghadapi Sumsel United. Pemain semua Alhamdulillah siap untuk menjalankan putaran kedua ini di home. Pemain semua antusias dan termotivasi. Semoga menampilkan permainan terbaik dengan hasil yang terbaik," ucapnya saat jumpa pers dilansir iLeague.

PSMS Waspadai Kekuatan Sumsel United Meski bermain di kandang, PSMS tidak boleh menganggap remeh kekuatan Sumsel United. Eko menilai calon lawannya memiliki sejumlah pemain yang berpotensi memberikan ancaman.

Tim pelatih pun telah mempelajari permainan Sumsel United melalui rekaman pertandingan. Hasil analisis tersebut menjadi bahan untuk menyiapkan pendekatan taktikal yang akan diterapkan dalam pertandingan.

"Kami sudah lihat di video, kita analisa pertandingan Sumsel dan ada beberapa pemain yang kita antisipasi. Mereka tetap dengan permainan yang sama dan kita sudah antisipasi di latihan untuk taktikal," jelasnya.

Eko juga menekankan pentingnya konsistensi permainan sepanjang putaran kedua. PSMS memiliki target besar untuk merebut tiket promosi ke Super League, sehingga setiap pertandingan harus dijalani dengan konsentrasi dan kerja keras.

"Kami harus konsisten dengan permainan kami. Dengan keinginan kami untuk lolos ke Super League. Kami harus konsentrasi dan butuh pengertian pemain, terutama kerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan. Setiap pertandingan penting dan final. Semoga kita bisa tunjukkan itu," tandasnya.

Prediksi Skor PSMS Medan vs Sumsel United PSMS memiliki keuntungan bermain di kandang dan datang dengan persiapan yang telah dimatangkan selama sepekan. Motivasi tinggi para pemain juga menjadi modal bagi Ayam Kinantan untuk memburu tiga poin pada laga pembuka putaran kedua.

Namun, Sumsel United tetap berpotensi memberikan perlawanan. Apalagi, Eko secara khusus mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai sejumlah pemain lawan dan karakter permainan Laskar Juaro.

Dengan mempertimbangkan keuntungan kandang serta kesiapan tim, PSMS diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.