JawaPos.com - Persija Jakarta harus kembali mengubah rencana kandang. Macan Kemayoran dipastikan batal menggunakan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Grup A League Cup 2026/2027.

Berdasarkan jadwal terbaru di laman resmi I.League, pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Selasa (24/11/2026).

Sebelumnya, Persija dijadwalkan menjamu Sumsel United di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Namun, perubahan venue yang diumumkan operator kompetisi membuat rencana tersebut urung terlaksana.

Persija sebenarnya memiliki dua opsi stadion utama di Jakarta, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS). Akan tetapi, kedua stadion tersebut sama-sama tidak bisa digunakan pada pekan depan.

SUGBK diketahui tengah menjalani renovasi yang dijadwalkan berlangsung hingga April 2027. Sementara itu, JIS belum siap digunakan setelah menjadi lokasi konser band asal Amerika Serikat, My Chemical Romance, pada akhir pekan ini.

Stadion Patriot Juga Tak Bisa Digunakan Persija juga tidak bisa memanfaatkan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, yang selama ini kerap menjadi alternatif kandang. Stadion tersebut dijadwalkan digunakan Adhyaksa FC Bekasi untuk menjamu PSIS Semarang dalam kompetisi yang sama pada Rabu (25/11).

Berbagai kendala venue dan jadwal tersebut membuat Persija harus memainkan pertandingan kandang jauh dari wilayah Jabodetabek.

Laga melawan Sumsel United pun berpotensi terasa seperti pertandingan tandang bagi Macan Kemayoran. Mereka harus menempuh perjalanan hingga Bantul untuk menjalani laga yang sejatinya berstatus kandang.

Persija Butuh Kemenangan Besar Persija membutuhkan kemenangan atas Sumsel United untuk menjaga peluang lolos ke babak 12 besar. Macan Kemayoran saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi satu poin setelah bermain imbang melawan PSMS Medan pada pertandingan pertama.

Situasi tersebut membuat perubahan venue menjadi tantangan tambahan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Apalagi, Persija sedang menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.

Hanya berselang empat hari setelah menjamu Sumsel United di Bantul, Persija sudah harus kembali ke Bekasi untuk menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga pada Sabtu (28/11).