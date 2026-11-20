JawaPos.com - Pelatih Kepala Dewa United Banten FC Osmar Loss mewaspadai kebangkitan Persita Tangerang menjelang Derbi Banten pada laga pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Laga bakal digelar di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11) pukul 19.00 WIB.

Dewa United tiba di laga ini dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada laga terakhir.

Sementara Persita menelan kekalahan pertamanya di liga setelah takluk 0-1 dari tim promosi Isenmulang Kalteng FC.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, sama seperti semua pertandingan di liga ini. Sejak datang ke sini, saya sudah memahami bahwa Liga Indonesia berjalan sangat kompetitif dan sulit," ujar Osmar, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/11).

Berbekal pertemuan pada laga uji coba maupun turnamen pramusim, juru taktik asal Brasil itu mengaku sudah mengantongi peta kekuatan lawan.

Selain itu, sebelum laga nanti malam, Dewa United dan Persita sudah pernah bertemu pada ajang I.Leagu Cup. Pada laga itu, Dewa United menang dengan skor 3-1.

"Persita adalah tim yang menjalani musim ini dengan sangat baik, mereka baru menelan satu kekalahan di pekan terakhir. Kami sudah cukup mengenal mereka karena sempat menjalani dua pertandingan uji coba dan satu laga Piala melawan mereka," jelas Osmar Loss.

"Kami tahu di mana letak poin kekuatan mereka yang harus diwaspadai. Kami harus bermain hati-hati, terkendali, dan memaksimalkan filosofi permainan kami sendiri untuk bisa meraih keuntungan di laga ini," tambah dia.

Selain mematangkan taktik khusus meredam Persita, Osmar juga memaksimalkan jeda kompetisi sekitar 12 hari terakhir untuk menjaga kebugaran serta mentalitas bertanding skuad Banten Warriors, salah satunya melalui laga uji coba melawan Semen Padang.

"Ketika kami tidak memiliki pertandingan resmi selama sekitar 12 hari, menjaga atmosfer dan mood kompetitif tim menjadi hal yang sangat penting. Itulah alasan utama kami menggelar pertandingan uji coba," ungkap Osmar.

"Lewat laga tersebut, kami bisa meninjau ulang beberapa pola penting dalam bertahan maupun menyerang untuk terus meningkatkan gaya permainan kami. Saya berharap apa yang sudah kami latih dan tunjukkan di laga uji coba kemarin bisa kembali diterapkan secara maksimal di pertandingan resmi besok," tegas Osmar Loss.

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Kemenangan di laga nanti malam dapat menjadikan Banten Warriors pemuncak klasemen sementara setelah Persija Jakarta baru akan bertanding pada Sabtu (21/11) malam menghadapi tuan rumah PSM Makassar.