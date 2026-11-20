JawaPos.com - United Banten FC akan menghadapi Persita Tangerang dalam Derbi Banten pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Banten Warriors memiliki peluang mengamankan tiga poin sekaligus membuka kesempatan naik ke puncak klasemen sementara.

Pertandingan Dewa United kontra Persita dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Dewa United datang dengan modal positif setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir. Sebaliknya, Persita baru saja menelan kekalahan pertamanya di liga setelah takluk 0-1 dari tim promosi Isenmulang Kalteng FC.

Meski memiliki modal berbeda, pelatih Dewa United Osmar Loss tidak ingin menganggap remeh kekuatan lawan. Juru taktik asal Brasil tersebut menilai pertandingan melawan Persita tetap akan berjalan sulit.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, sama seperti semua pertandingan di liga ini. Sejak datang ke sini, saya sudah memahami bahwa Liga Indonesia berjalan sangat kompetitif dan sulit," ujar Osmar, dikutip dari laman resmi I.League melalui Antara..

Dewa United sebenarnya memiliki modal dari pertemuan sebelumnya. Kedua tim pernah berhadapan dalam pertandingan uji coba dan turnamen pramusim. Selain itu, Banten Warriors juga berhasil mengalahkan Persita dengan skor 3-1 pada ajang I.League Cup.

Namun, Osmar menilai Persita tetap memiliki kekuatan yang harus diwaspadai. Menurutnya, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu telah menunjukkan performa kompetitif sepanjang musim.

"Persita adalah tim yang menjalani musim ini dengan sangat baik, mereka baru menelan satu kekalahan di pekan terakhir. Kami sudah cukup mengenal mereka karena sempat menjalani dua pertandingan uji coba dan satu laga Piala melawan mereka," jelas dia.

"Kami tahu di mana letak poin kekuatan mereka yang harus diwaspadai. Kami harus bermain hati-hati, terkendali, dan memaksimalkan filosofi permainan kami sendiri untuk bisa meraih keuntungan di laga ini," tambahnya.

Dewa United Manfaatkan Jeda Kompetisi Selain mematangkan taktik untuk menghadapi Persita, Osmar juga memanfaatkan jeda kompetisi sekitar 12 hari untuk menjaga kebugaran dan mentalitas bertanding skuad Banten Warriors.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar pertandingan uji coba melawan Semen Padang. Laga tersebut dimanfaatkan untuk mempertahankan atmosfer kompetitif sekaligus mengevaluasi pola permainan tim.

"Ketika kami tidak memiliki pertandingan resmi selama sekitar 12 hari, menjaga atmosfer dan mood kompetitif tim menjadi hal yang sangat penting. Itulah alasan utama kami menggelar pertandingan uji coba," ungkap Osmar.

"Lewat laga tersebut, kami bisa meninjau ulang beberapa pola penting dalam bertahan maupun menyerang untuk terus meningkatkan gaya permainan kami. Saya berharap apa yang sudah kami latih dan tunjukkan di laga uji coba kemarin bisa kembali diterapkan secara maksimal di pertandingan resmi besok," tegasnya.

Prediksi Skor Dewa United vs Persita Derbi Banten diperkirakan berlangsung ketat. Dewa United memiliki keuntungan bermain di kandang dan modal kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Selain itu, hasil positif 3-1 atas Persita di I.League Cup bisa menambah kepercayaan diri tuan rumah.

Namun, Persita tetap berpotensi memberikan perlawanan. Kekalahan dari Isenmulang Kalteng FC bisa menjadi motivasi bagi Pendekar Cisadane untuk segera bangkit dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim papan atas.

Dewa United diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan, sementara Persita berpeluang mengandalkan permainan disiplin untuk mencari celah. Kualitas kedua tim membuat pertandingan berpotensi menghadirkan gol dari masing-masing kubu.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Banten Warriors. Dengan modal tersebut, Dewa United diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis dalam Derbi Banten.

Prediksi skor: Dewa United 2-1 Persita.