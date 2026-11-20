JawaPos.com - PSBS Biak menghadapi ujian berat saat mengawali putaran kedua Championship 2026/27. Setelah menjalani putaran pertama dengan hasil mengecewakan, Badai Pasifik langsung bertemu Kendal Tornado FC yang kini berada di puncak klasemen Grup B.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Jumat (20/11/2026). PSBS memiliki pekerjaan rumah besar setelah gagal meraih satu poin pun dari sembilan pertandingan pada putaran pertama.

Samuel Viktor Gwijangge dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan. Produktivitas tim juga menjadi persoalan karena baru mencetak tiga gol dan sudah kebobolan 45 kali.

Situasi tersebut membuat PSBS terpuruk di dasar klasemen Grup B dengan minus empat poin. Jika tidak segera menemukan cara untuk bangkit, ancaman degradasi tentu semakin sulit dihindari.

Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, mengatakan jeda kompetisi selama dua pekan menjadi kesempatan penting untuk melakukan pembenahan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek permainan, mulai dari organisasi serangan hingga pertahanan.

"Setelah melewati putaran pertama, kita telah lakukan evaluasi dalam waktu dua pekan ini. Evaluasi baik menyerang bertahan, intinya dengan sumber daya yang kita punya, lakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa lebih baik," tutur Miskardi.

PSBS Biak Kehilangan Sejumlah Pemain Namun, pekerjaan PSBS tidak akan mudah. Kendal Tornado FC datang dengan catatan impresif setelah melewati putaran pertama tanpa kekalahan. Tim berjuluk Badai Pantura itu juga memiliki komposisi pemain yang dinilai cukup berkualitas.

Di sisi lain, PSBS harus menghadapi persoalan ketersediaan pemain. Miskardi mengungkapkan bahwa timnya tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik karena sejumlah pemain mengalami cedera dan harus absen.

"Dengan kondisi kita yang ada, dari jumlah 23 pemain, ada dua yang melakukan operasi cedera lutut. Kapten tim juga tak bisa main karena akumulasi kartu," bebernya.

Meski demikian, Miskardi memastikan anak asuhnya tetap berusaha memberikan perlawanan. Ia menyadari Kendal Tornado FC memiliki komposisi pemain yang cukup berkualitas, baik dari pemain lokal maupun asing. Kekompakan tim juga menjadi salah satu kekuatan lawan yang patut diwaspadai.

Dibayangi Kekalahan 0-6 pada Putaran Pertama PSBS Biak memiliki pengalaman kurang menyenangkan saat menghadapi Kendal Tornado FC pada putaran pertama. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sriwedari pada 10 Oktober lalu, Badai Pasifik harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor telak 0-6.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi tambahan bagi Miskardi. Ia berharap persiapan selama jeda kompetisi bisa membawa perubahan positif sehingga PSBS tidak kembali mengalami kekalahan dengan skor serupa.

"Dengan persiapan yang sudah kita jalani, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik daripada saat di putaran pertama lalu, saat kalah 0-6," pungkas mantan pelatih Pekanbaru FC tersebut.