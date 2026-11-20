JawaPos.com - PSS Sleman berusaha segera bangkit dari situasi sulit menjelang pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/27. Menghadapi Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026) sore, Super Elang Jawa ingin menjadikan laga kandang tersebut sebagai momentum untuk kembali meraih hasil positif.

Caretaker PSS Sleman, Demerson Bruno, menyadari timnya sedang berada dalam masa transisi setelah berpisah dengan pelatih Pieter Huistra. Kondisi tersebut turut memengaruhi suasana di dalam skuad. Namun, ia meminta para pemain tidak terlalu lama larut dalam situasi tersebut.

Menurut pelatih asal Brasil itu, seluruh anggota tim harus segera mengalihkan perhatian kepada pertandingan berikutnya. Kebersamaan, kepercayaan, dan komitmen menjadi hal penting yang harus dijaga jika PSS ingin memperbaiki keadaan.

Demerson juga memahami kepergian Pieter Huistra meninggalkan kesedihan bagi sejumlah pemain dan elemen tim lainnya. Meski demikian, dinamika seperti itu merupakan bagian dari perjalanan sebuah klub sepak bola.

"Saya selalu menyampaikan kepada para pemain bahwa kami harus berjuang bersama. Jika ingin mengubah situasi saat ini, ada satu kunci yang harus kami pegang, yaitu berjuang bersama, saling percaya, dan memiliki komitmen. Dengan begitu, kami bisa mengubah keadaan," ujar Demerson dilansir iLeague.

Demerson Andalkan Dukungan Suporter PSS Sleman Menjelang pertandingan melawan Arema FC, Demerson mengaku masih memiliki satu sesi latihan untuk mematangkan persiapan tim. Waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk memastikan para pemain siap sebelum turun ke lapangan.

Ia optimistis Fachruddin dan rekan-rekan mampu menunjukkan penampilan terbaik. Terlebih, pertandingan berlangsung di hadapan pendukung sendiri sehingga PSS memiliki kesempatan mendapatkan tambahan motivasi dari tribun Stadion Maguwoharjo.

Selain meminta para pemain menjaga fokus, Demerson juga berharap suporter PSS Sleman memberikan dukungan penuh. Baginya, kehadiran suporter memiliki arti penting, terutama ketika tim sedang berusaha melewati situasi yang tidak mudah.

"Saya juga meminta dukungan dari seluruh suporter. Ini merupakan momen penting bagi PSS. Dukungan mereka selalu bisa menjadi pemain ke-12 bagi kami," tuturnya.

Dukungan suporter diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi skuad Super Elang Jawa saat menghadapi Singo Edan. PSS membutuhkan kebersamaan seluruh elemen klub untuk melewati masa transisi setelah perubahan di kursi kepelatihan.