JawaPos.com - Arema FC bertamu ke markas PSS Sleman pada pekan ke-10 Super League 2026/27. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama sedang mengalami periode sulit dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi.

Laga PSS Sleman kontra Arema FC akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Rekor Pertemuan PSS Sleman Lebih Unggul PSS Sleman memiliki catatan lebih baik dalam lima pertemuan terakhir melawan Arema FC. Melansir Transfermarkt, Super Elang Jawa berhasil mengamankan tiga kemenangan, sedangkan dua pertandingan lainnya menjadi milik Singo Edan.

Namun, catatan tersebut belum tentu menjadi jaminan bagi PSS untuk kembali meraih hasil positif. Pasalnya, performa tuan rumah sedang mengalami penurunan.

Dalam lima pertandingan terakhir di Super League, PSS Sleman belum mampu meraih kemenangan. Mereka mencatatkan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Kondisi Arema FC juga tidak jauh berbeda. Singo Edan masih kesulitan menemukan konsistensi setelah menelan empat kekalahan dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Maguwoharjo berpotensi berjalan sengit. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk mengakhiri tren negatif.

Gabi Bidik Kemenangan di Markas PSS Sleman Dari kubu Arema FC, pemain bernama Gabi berharap timnya mampu membawa pulang hasil maksimal dari lawatan ke Sleman. Ia menyebut persiapan tim berjalan dengan baik karena memiliki waktu yang cukup untuk berlatih.

"Menurut saya, kami benar-benar bisa melakukan persiapan dengan maksimal minggu ini karena punya banyak waktu, dan upaya yang kami curahkan pun sangat luar biasa. Kami berharap bisa menerapkan apa yang telah kami latih dalam pertandingan besok agar bisa mengamankan tiga poin," kata Gabi yang dikutip laman resmi iLeague, Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, Arema FC tetap harus mewaspadai PSS yang memiliki catatan pertemuan lebih baik. Dukungan suporter tuan rumah juga bisa menjadi faktor tambahan bagi Super Elang Jawa.

Prediksi Skor PSS Sleman vs Arema FC Kedua tim diperkirakan bermain dengan kewaspadaan tinggi. PSS Sleman memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan catatan head to head yang lebih baik. Namun, performa mereka dalam lima pertandingan terakhir belum menunjukkan kestabilan.

Arema FC juga belum memperlihatkan konsistensi. Meski demikian, persiapan yang disebut berjalan maksimal bisa menjadi modal bagi Singo Edan untuk memberikan perlawanan.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan ini berpeluang berakhir imbang. PSS Sleman dan Arema FC diprediksi sama-sama mencetak gol, tetapi belum cukup kuat untuk mengamankan tiga poin.