JawaPos.com - Kendal Tornado FC mengawali putaran kedua Pegadaian Championship 2026/27 dengan menghadapi PSBS Biak. Meski berstatus sebagai tim tamu, Badai Pantura memiliki keuntungan karena pertandingan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, yang juga menjadi kandang mereka sepanjang kompetisi musim ini.

Pertandingan pekan perdana putaran kedua Grup B atau Grup Timur tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026) sore. Kendal Tornado FC membidik poin penuh untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara.

Kendal datang dengan modal impresif setelah melewati putaran pertama tanpa kekalahan. Dari sembilan pertandingan, tim asuhan Stefan Keeltjes mengoleksi lima kemenangan dan empat hasil imbang.

Produktivitas mereka juga cukup menonjol. Patrick Cruz dan kawan-kawan telah mencetak 20 gol dan hanya kebobolan lima kali. Kendal Tornado FC bahkan menjadi satu-satunya tim di kasta kedua yang belum merasakan kekalahan pada putaran pertama.

Catatan tersebut kontras dengan pencapaian PSBS Biak. Hingga berakhirnya putaran pertama, PSBS baru mampu mencetak tiga gol dan telah kemasukan 45 gol.

Meski memiliki keunggulan statistik, Stefan Keeltjes tidak ingin anak asuhnya menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Ia meminta seluruh pemain tetap menjaga konsentrasi dan tidak kehilangan fokus sepanjang laga.

Menurut Stefan, persiapan tim berjalan dengan baik. Bermain di Stadion Sriwedari juga menjadi keuntungan tersendiri karena para pemain sudah cukup mengenal kondisi lapangan.

"Kami punya persiapan bagus. Kita tahu akan main away, tapi main di Stadion Sriwedari (juga jadi kandang Kendal Tornado FC). Ini keuntungan untuk kami. Harapannya, anak-anak bisa mengawali putaran kedua dengan baik untuk meraih hasil maksimal. Kita harus fokus penuh dan tak boleh lengah," kata Stefan dilansir iLeague.

Stefan Keeltjes Evaluasi Pertahanan Kendal Tornado FC Di balik catatan impresif sepanjang putaran pertama, Stefan masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satu perhatian utamanya adalah sektor pertahanan, terutama dalam mengantisipasi situasi bola mati dan mengurangi kesalahan sendiri.

Dari lima gol yang bersarang ke gawang Kendal Tornado FC, beberapa di antaranya berasal dari situasi penalti, tendangan sudut, tendangan bebas, serta kesalahan pemain sendiri.

"Evaluasi kami adalah kebobolan lima gol. Satu dari penalti, satu dari corner kick, satu dari free kick, juga akibat kesalahan sendiri. Ini yang harus kami perbaiki agar tim bisa punya pertahanan yang lebih baik di putaran kedua," ujarnya.

Optimisme juga disampaikan pemain Kendal Tornado FC, Dwi Geno Nofiansyah. Ia memastikan seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan baik dan siap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi PSBS Biak.

"Persiapan untuk lawan PSBS, semua sudah siap. Target kami tentunya adalah menampilkan yang terbaik dan dapat poin maksimal di laga lawan Biak, agar kami bisa tetap di papan atas," ucap Dwi Geno.