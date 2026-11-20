JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung, Balsa Sekulic, kembali menunjukkan ketajamannya di lini depan. Pemain tersebut menyumbangkan dua gol saat Maung Bandung menghancurkan wakil Myanmar, Shan United, dengan skor 6-0 dalam lanjutan ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/27.

Brace tersebut semakin menegaskan kontribusi Balsa dalam urusan mencetak gol bersama Persib musim ini. Ketajamannya menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan besar Pangeran Biru di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Bermain dalam kondisi cuaca yang cukup menantang, Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Balsa Sekulic membuka keunggulan timnya pada menit ke-12.

Lima menit berselang, Mariano Peralta menggandakan keunggulan Persib menjadi 2-0. Setelah turun minum, dominasi tuan rumah berlanjut melalui gol Luka Menalo pada menit ke-52.

Balsa kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66. Gol keduanya semakin menjauhkan Persib dari kejaran Shan United.

Pesta gol Persib kemudian dilengkapi Adam Alis pada menit ke-81 dan Uilliam Barros pada menit ke-89. Skor 6-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Balsa Sekulic Langsung Fokus Hadapi Bali United Seusai pertandingan, Balsa mengaku senang bisa kembali mencetak gol sekaligus membantu Persib mendapatkan hasil maksimal. Ia juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan setimnya yang mampu menunjukkan permainan solid di tengah kondisi cuaca yang tidak mudah.

"Saya senang, karena saya mencetak dua gol dan saya melanjutkan mencetak gol dan juga memberi selamat kepada rekan setim saya atas pertandingan yang bagus di cuaca yang sangat-sangat sulit," ujar Balsa Sekulic dilansir iLeague.

Meski berhasil meraih kemenangan dengan skor besar, Balsa mengingatkan bahwa Persib tidak memiliki banyak waktu untuk merayakannya. Sebab, Maung Bandung sudah ditunggu pertandingan berikutnya di kompetisi domestik.

Persib dijadwalkan menghadapi Bali United FC pada pekan lanjutan BRI Super League 2026/27, Minggu (22/11). Menariknya, pertandingan tersebut kembali berlangsung di venue yang sama.

Menurut Balsa, kemenangan atas Shan United harus segera dilupakan agar seluruh pemain bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Pemulihan kondisi fisik menjadi hal penting mengingat jadwal pertandingan yang cukup berdekatan.

"Kami tidak punya banyak waktu untuk merayakannya, kami butuh pemulihan dan pertandingan pada hari Minggu melawan tim Bali United yang bagus, jadi kami perlu bersiap dengan baik," kata Balsa.

Kemenangan atas Shan United tentu menjadi modal positif bagi Persib. Namun, konsistensi tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Maung Bandung karena mereka harus segera mengalihkan perhatian ke BRI Super League.