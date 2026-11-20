JawaPos.com - PSS Sleman akan menghadapi Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/27. Pertandingan ini berpotensi menjadi ujian menarik bagi kedua tim, terutama bagi tuan rumah yang akan menjalani laga dengan pelatih sementara, Demerson.

Pertandingan PSS Sleman kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026) sore. Singo Edan datang dengan tekad membawa pulang poin, sedangkan Super Elang Jawa berpeluang memanfaatkan momentum pergantian pelatih untuk bangkit.

PSS sebelumnya memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra setelah melalui periode sulit. Untuk sementara, Demerson dipercaya mengambil alih tanggung jawab sebagai pelatih kepala.

Pergantian tersebut bisa menghadirkan pendekatan permainan berbeda. Selain itu, kehadiran pelatih sementara berpotensi memberikan motivasi tambahan bagi para pemain PSS yang ingin menunjukkan kemampuan di hadapan pendukung sendiri.

Situasi itu membuat Arema FC tidak bisa menganggap pertandingan akan berjalan mudah. Pelatih Singo Edan, Andre Caldas, bahkan menilai PSS tetap akan tampil dengan motivasi tinggi meskipun sedang mengalami perubahan di jajaran kepelatihan.

"Saya yakin mereka akan tampil kuat, penuh motivasi, dan akan berjuang keras untuk meraih tiga poin," ujar Andre Caldas dilansir iLeague.

Di sisi lain, Arema FC memilih tidak terlalu memikirkan dinamika yang sedang terjadi di kubu lawan. Andre Caldas meminta anak asuhnya tetap berpegang pada rencana permainan yang telah disiapkan.

"Kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, dan kami berharap bisa meraih poin di Sleman ini," pungkasnya.

Dukungan suporter PSS di Stadion Maguwoharjo juga berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi Arema. Singo Edan harus mampu menjaga konsentrasi sekaligus memanfaatkan peluang jika ingin pulang dengan hasil positif.

Prediksi Skor PSS Sleman vs Arema FC Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat. PSS Sleman memiliki keuntungan bermain di kandang dan motivasi tambahan setelah pergantian pelatih. Sementara itu, Arema FC berpeluang memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih disiplin dan mengandalkan persiapan yang telah dilakukan.

Debut Demerson bisa menjadi suntikan semangat bagi PSS. Namun, perubahan pelatih dalam waktu singkat belum tentu langsung membuat permainan tim berjalan lebih efektif.

Arema FC pun tidak memiliki alasan untuk meremehkan tuan rumah. Singo Edan perlu menjaga organisasi permainan dan menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan PSS.