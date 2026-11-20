JawaPos.com – Garudayaksa FC akan menjamu Madura United dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga secara beruntun.

Garudayaksa FC memiliki keuntungan bermain di kandang. Namun, Madura United datang dengan posisi klasemen yang lebih baik. Laskar Sape Kerrab mengoleksi 19 poin dan menempati papan atas, unggul delapan angka dari Garudayaksa yang berada di peringkat ke-10.

Tuan rumah punya modal positif setelah mengalahkan PSS Sleman 3-1 dan Persijap Jepara 2-1. Dua kemenangan tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim berjuluk Kuda Hitam.

Pemain Garudayaksa FC, Carlos Iury, memastikan persiapan tim berjalan maksimal. Dia optimistis rekan-rekannya mampu melanjutkan tren positif saat menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

"Persiapan kami sangat bagus. Kami sudah bekerja sangat keras sepanjang minggu ini untuk menghadapi pertandingan besok. Kami akan menampilkan permainan yang bagus demi meraih hasil yang positif," ujar Carlos Iury dilansir iLeague.

Meski percaya diri, Carlos menyadari Madura United bukan lawan yang mudah. Tim asal Pulau Garam tersebut juga sedang dalam performa positif setelah mengalahkan PSM Makassar 1-0 dan Arema FC 3-0.

Jaja Jadi Pemain yang Diwaspadai Garudayaksa Carlos secara khusus menyebut Hugo Gomes atau Jaja sebagai pemain Madura United yang perlu mendapat perhatian. Gelandang asal Brasil itu dinilai memiliki peran penting dalam mengatur serangan dan menjaga permainan lini tengah.

"Tim Madura memiliki kualitas yang sangat bagus, dan Hugo (Gomes) adalah pemain terbaik mereka. Namun, Garudayaksa juga memiliki kualitas yang sama baiknya. Besok kami akan bermain bagus dan keluar sebagai pemenang," kata Carlos.

Kekuatan Madura United di sektor tengah juga menjadi perhatian pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic. Dia menilai Laskar Sape Kerrab memiliki organisasi permainan yang kuat, terutama ketika membangun serangan dan melakukan transisi.

"Pertama, saya sudah mengamati permainan Madura. Mereka tim yang sangat terorganisir, sangat kuat di lini tengah dengan serangan balik yang sangat cepat. Mereka menerapkan high pressing dan mencetak banyak gol dari situasi tersebut serta bola mati yang sangat bagus," ujar Milos Joksic.

Joksic juga meminta para pemainnya mewaspadai situasi bola mati dan pergerakan pemain depan Madura United. Garudayaksa tidak boleh memberikan terlalu banyak ruang di belakang barisan pertahanan karena bisa dimanfaatkan lawan untuk melancarkan serangan balik.

Garudayaksa FC Punya Pekerjaan Rumah di Pertahanan Meski mengakui kualitas lawan, Joksic tetap percaya diri dengan peluang timnya. Dia menyebut persiapan berjalan sesuai rencana dan para pemain sudah memahami tugas masing-masing.

"Kami sangat menghormati Madura, tetapi kami juga dalam kondisi yang bagus. Sama seperti mereka, kami memenangkan dua laga terakhir, dan saya yakin kami cukup kuat untuk bermain bagus serta meraih kemenangan," tegasnya.

Salah satu pekerjaan rumah Garudayaksa adalah memperbaiki konsentrasi di sektor pertahanan. Sepanjang sembilan pertandingan sebelumnya, mereka belum berhasil mencatatkan clean sheet.

Namun, Joksic tidak ingin timnya kehilangan karakter permainan menyerang. Saat bermain di kandang, Garudayaksa diharapkan mampu menguasai pertandingan, bermain cepat di area sepertiga akhir, dan lebih efektif memanfaatkan peluang.

"Kami harus lebih konkret dan lebih berkonsentrasi saat menguasai bola," jelasnya.

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Madura United Pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat. Garudayaksa FC memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan motivasi untuk memperpanjang tren kemenangan. Namun, Madura United juga punya modal kuat setelah meraih dua kemenangan dengan catatan hanya kebobolan satu gol.

Kualitas Jaja di lini tengah serta kemampuan Madura United melakukan serangan balik bisa menjadi ujian bagi pertahanan tuan rumah. Sebaliknya, Garudayaksa memiliki peluang memanfaatkan dukungan suporter dan momentum positif dalam dua pertandingan terakhir.