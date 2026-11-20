JawaPos.com – Persebaya Surabaya berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan setelah Matheus Lagoa mulai pulih dari cedera. Pemain asal Brasil itu kini menatap persaingan Super League 2026/2027 dengan optimisme dan berharap segera memberikan kontribusi bagi Green Force.

Kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuannya terbuka saat Persebaya menjamu Java United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11) sore.

Matheus mengaku mulai mempelajari kekuatan dan kelemahan calon lawannya. Persiapan tersebut dilakukan agar dirinya dan rekan-rekan setim bisa memanfaatkan setiap peluang ketika pertandingan berlangsung.

"Saya berusaha mempelajari kelemahan lawan agar kami bisa memanfaatkannya dengan baik saat menyerang," kata Matheus Lagoa kepada situs resmi liga.

Perjalanan Matheus bersama Persebaya belum berjalan sesuai harapan. Setelah bergabung dengan ambisi besar, dia justru harus menghabiskan delapan pekan untuk menjalani pemulihan cedera.

Situasi tersebut membuatnya belum memiliki banyak kesempatan tampil dalam pertandingan kompetitif. Karena itu, Matheus tidak ingin terburu-buru kembali bermain sebelum kondisi fisiknya benar-benar siap.

"Hal paling penting bagi saya adalah memastikan kondisi fisik benar-benar siap. Saya ingin berada dalam kondisi 100 persen agar bisa memberikan kontribusi maksimal ketika dipercaya bermain," ujarnya.

Satu Assist Jadi Modal Kepercayaan Diri Perkembangan Matheus mulai menunjukkan tanda positif. Salah satunya terlihat ketika Persebaya menjalani pertandingan persahabatan melawan Western Australia Football Team pada jeda kompetisi.

Dalam pertandingan tersebut, Matheus mencatatkan satu assist hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Catatan itu menjadi modal positif sekaligus menambah kepercayaan dirinya untuk kembali bersaing mendapatkan tempat di skuad utama.

Matheus mengakui cedera membuat proses adaptasinya bersama Persebaya sedikit terlambat. Namun, dia tetap memiliki ambisi besar untuk membantu tim mencapai target musim ini.

"Saya datang dengan harapan dan ambisi yang besar. Sayangnya, cedera membuat saya harus sedikit terlambat untuk bergabung dan membantu tim," katanya.

Kepentingan Persebaya Jadi Prioritas Meski ingin segera kembali bermain, Matheus menegaskan bahwa pencapaian pribadi bukan prioritas utamanya. Dia menilai keberhasilan tim jauh lebih penting dibandingkan catatan individu seperti gol maupun assist.

"Persebaya dan kepentingan klub harus selalu menjadi prioritas. Saya harus bekerja untuk tim agar kami bisa mencapai target bersama dan berusaha memenangkan setiap pertandingan," pungkasnya.

Kini, pertandingan melawan Java United FC menjadi kesempatan bagi Matheus untuk menunjukkan perkembangan positif setelah melewati masa pemulihan cedera.