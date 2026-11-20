JawaPos.com – Kendal Tornado FC berpeluang melanjutkan catatan positif saat menghadapi PSBS Biak dalam pertandingan pembuka putaran kedua Championship 2026/2027. Bermain di Stadion Sriwedari, Jumat (20/11/2026) sore WIB, Badai Pantura lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Kendal Tornado FC tampil konsisten sepanjang putaran pertama, sedangkan PSBS Biak masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya.

Kendal menjadi satu-satunya tim di kasta kedua yang belum terkalahkan hingga berakhirnya putaran pertama. Dari sembilan pertandingan, tim asuhan Stefan Keeltjes mengoleksi lima kemenangan dan empat hasil imbang.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan Badai Pantura. Patrick Cruz dan kawan-kawan sudah mencetak 20 gol dan hanya kebobolan lima kali. Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik, baik dalam membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Menariknya, Kendal Tornado FC juga memiliki keuntungan meskipun berstatus sebagai tim tamu. Stadion Sriwedari sudah cukup familiar bagi mereka karena selama kompetisi berlangsung, stadion tersebut juga digunakan sebagai kandang.

PSBS Biak Dihantui Kekalahan Telak 0-6 Kondisi berbeda dialami PSBS Biak. Badai Pasifik masih terpuruk di dasar klasemen Grup B setelah melewati sembilan pertandingan tanpa meraih satu poin pun.

Mereka mencatatkan sembilan kekalahan, hanya mampu mencetak tiga gol, dan sudah kebobolan 45 kali. Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Miskardi Hamin.

Evaluasi selama jeda kompetisi telah dilakukan, terutama untuk memperbaiki organisasi permainan ketika menyerang maupun bertahan.

Namun, persiapan PSBS menghadapi Kendal tidak sepenuhnya ideal. Mereka dipastikan kehilangan beberapa pemain akibat cedera. Dua pemain harus menjalani operasi cedera lutut, sementara kapten tim juga absen karena akumulasi kartu.

Absennya sejumlah pemain berpotensi memengaruhi kekuatan PSBS. Apalagi, lawan yang dihadapi merupakan pemuncak klasemen dengan catatan permainan yang jauh lebih stabil.

Pertemuan kedua tim pada putaran pertama juga menjadi gambaran perbedaan performa. Saat itu, Kendal Tornado FC menang telak 6-0 atas PSBS Biak di Stadion Sriwedari pada 10 Oktober lalu.

Hasil tersebut tentu menjadi modal psikologis bagi Badai Pantura. Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga konsentrasi agar tidak kehilangan momentum pada pertandingan pertama putaran kedua.

Kendal Tornado FC Diunggulkan Kembali Menang Stefan Keeltjes masih memiliki sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama di sektor pertahanan. Kendal memang baru kebobolan lima gol, tetapi beberapa di antaranya berasal dari situasi bola mati dan kesalahan sendiri.

Perbaikan aspek tersebut penting agar konsistensi tim tetap terjaga. Di sisi lain, PSBS tentu tidak ingin kembali mengulang hasil buruk seperti pertemuan sebelumnya.

Bermain di Stadion Sriwedari menjadi kesempatan bagi Badai Pasifik untuk menunjukkan perkembangan setelah menjalani evaluasi. Namun, mereka harus menghadapi lawan yang belum terkalahkan sepanjang putaran pertama.

Melihat statistik, performa, serta catatan pertemuan kedua tim, Kendal Tornado FC lebih layak diunggulkan. Badai Pantura berpeluang mengawali putaran kedua dengan kemenangan sekaligus mempertahankan status sebagai tim yang belum terkalahkan.