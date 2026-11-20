JawaPos.com – Dewa United berpeluang memperbaiki posisi di papan klasemen saat menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027. Duel bertajuk Derby Banten tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Banten Warriors membidik tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas. Kemenangan atas Persita akan membuka peluang bagi anak asuh Osmar Loss untuk menggeser Persija Jakarta dari posisi teratas klasemen sementara.

Dewa United datang dengan modal positif. Mereka berhasil meraih tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Hasil terbaru didapat setelah menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 dalam lanjutan kompetisi liga.

Selain performa yang sedang meningkat, Dewa United juga memiliki catatan pertemuan yang menguntungkan. Sejak 2023, Banten Warriors disebut selalu mampu mengalahkan Persita.

Pada pertemuan terakhir di ajang I.League Cup, 3 November 2026, Dewa United kembali menang dengan skor 3-1. Catatan tersebut menjadi modal tambahan bagi tuan rumah untuk menghadapi Derby Banten kali ini.

Namun, Persita tentu tidak ingin kembali menjadi korban. Pendekar Cisadane datang dengan motivasi untuk bangkit setelah kalah 0-1 dari Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan sebelumnya.

Alexandre Ramalingom Jadi Ancaman Persita Persita saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari delapan pertandingan. Mereka masih berpeluang memperbaiki posisi apabila mampu membawa pulang hasil positif dari markas Dewa United.

Salah satu pemain yang patut diwaspadai tuan rumah adalah Alexandre Ramalingom. Penyerang tersebut sudah mengoleksi empat gol dalam tujuh pertandingan.

Ketajamannya bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan Dewa United yang diperkirakan dikawal Nick Kuipers dan rekan-rekannya.

Di sisi lain, Dewa United memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Alexis Messidoro, Ricky Kambuaya, Noah Sadaoui, hingga Rafael Struick berpotensi menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan Persita.

Dewa United diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Sonny Stevens sebagai penjaga gawang. Lini belakang berpeluang diisi Altariq Ballah, Nick Kuipers, Myeong-Seok Ko, dan Alfharezzi Buffon.

Sektor tengah bisa diisi Jean Mangabeira, Ricky Kambuaya, serta Alexis Messidoro. Sementara Noah Sadaoui, Rafael Struick, dan Deni Junior diproyeksikan menjadi trisula di lini depan.

Persita juga diperkirakan mengandalkan formasi 4-3-3. Igor Rodrigues akan berdiri di bawah mistar, dengan Javlon Guseynov, Dion Markx, Mario Jardel, dan Rayco Rodriguez Medina di lini pertahanan.

Aep Nursofyan, Wahyudi Hamisi, serta Pablo Ganet berpeluang mengisi sektor tengah. Sementara Luquinhas, Tyronne, dan Alexandre Ramalingom menjadi pilihan di lini serang.

Prediksi Skor Dewa United vs Persita Melihat performa terkini, catatan pertemuan, serta keuntungan bermain di kandang, Dewa United lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Sejumlah model prediksi juga mengarah pada kemenangan tuan rumah. AmazingStakes memperkirakan Dewa United memiliki peluang menang sebesar 69 persen dengan prediksi skor 2-1.

Sementara itu, Vecta Score memprediksi Dewa United menang dengan skor lebih tipis, yakni 1-0.

Meski demikian, Persita tetap berpotensi memberikan perlawanan. Kehadiran Alexandre Ramalingom bisa menjadi ancaman apabila lini depan Pendekar Cisadane mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

Dewa United memiliki modal lebih meyakinkan untuk mengamankan tiga poin.

Dengan dukungan publik sendiri dan tren kemenangan yang sedang terjaga, Banten Warriors diprediksi mampu mengatasi perlawanan Persita.