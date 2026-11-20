JawaPos.com - PSS Sleman akan menjamu Arema FC dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit setelah melewati periode sulit.

Sorotan utama tertuju pada debut caretaker PSS, Demerson Bruno Costa, setelah manajemen berpisah dengan Pieter Huistra. Sementara itu, Arema FC berusaha memaksimalkan persiapan di bawah arahan Andre Caldas demi kembali meraih hasil positif.

PSS datang dengan catatan kurang meyakinkan. Super Elang Jawa belum menang dalam lima pertandingan terakhir, dengan rincian dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Dari sembilan pertandingan, PSS baru mengumpulkan lima poin melalui satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan. Catatan tersebut membuat mereka tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara.

Pergantian pelatih diharapkan membawa suasana baru bagi tim. Demerson memiliki tugas membenahi permainan sekaligus mengembalikan kepercayaan diri pemain. Apalagi, laga kandang ini menjadi kesempatan penting bagi PSS untuk mulai keluar dari tekanan.

Namun, Arema FC juga membutuhkan poin. Singo Edan baru mengoleksi sembilan poin dari sembilan pertandingan dan menempati peringkat ke-14 klasemen sementara.

Persiapan Arema FC Lebih Panjang Arema FC memiliki modal persiapan yang cukup untuk menghadapi pertandingan ini. Jeda kompetisi dimanfaatkan Andre Caldas dengan memberikan waktu istirahat kepada pemain selama lima hari sebelum kembali menjalani serangkaian latihan.

Lebih dari enam sesi latihan telah dijalani untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan. Persiapan tersebut diharapkan membuat Arema tampil lebih siap saat menghadapi PSS.

Di lini depan, Gabriel Silva, Samuel Otusanya, dan Marcos Vinicius berpeluang menjadi tumpuan. Sementara Arkhan Fikri diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan dari sektor tengah.

Namun, Arema dipastikan belum bisa diperkuat Gustavo Henrique yang masih menjalani tahap akhir pemulihan cedera. Absennya pemain tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan Andre Caldas dalam menentukan komposisi tim.

Prediksi Susunan Pemain PSS Sleman vs Arema FC PSS Sleman diperkirakan mengandalkan Pedro Caracoci di bawah mistar. Lini belakang berpeluang diisi Claudio Mutzi, Cleberson, Fachruddin Aryanto, dan Stefan Ashkovski.

Sementara itu, Dominikus Dion, Frederic Injai, serta Markus Madjar diprediksi mengisi sektor tengah. Untuk lini depan, PSS bisa mengandalkan Riko Simanjuntak, Gustavo Tocantins, dan Hiromu Tanaka dengan formasi 4-3-3.

Di kubu Arema FC, Adi Satryo diperkirakan menjadi penjaga gawang. Lini pertahanan berpeluang diisi Achmad Maulana, Hansamu Yama, Diego Landis, dan Leo Guntara.

Arkhan Fikri, Betinho, serta Careca diprediksi mengisi lini tengah. Sementara Marcos Vinicius, Samuel Otusanya, dan Gabriel Silva bisa menjadi andalan di lini depan dengan formasi 4-3-3.

Prediksi Skor PSS Sleman vs Arema FC Pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat. PSS memiliki keuntungan bermain di kandang dan motivasi dari kehadiran caretaker baru. Namun, perubahan kepelatihan belum tentu langsung membuat permainan tim membaik.

Di sisi lain, Arema FC memiliki waktu persiapan yang cukup panjang. Meski masih kehilangan Gustavo Henrique, Singo Edan punya sejumlah pemain yang bisa mengancam pertahanan tuan rumah.

Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. PSS diperkirakan tampil lebih berani di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Arema berpeluang mengandalkan serangan balik.