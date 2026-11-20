JawaPos.com - Garudayaksa FC akan menjamu Madura United dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif.

Garudayaksa FC dan Madura United sama-sama mengantongi dua kemenangan beruntun. Artinya, kemenangan dalam pertandingan ini akan membawa salah satu tim melanjutkan momentum sekaligus mengamankan tiga poin penting.

Tuan rumah memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Madura United datang dengan posisi klasemen yang lebih baik. Hingga pekan kesembilan, Laskar Sape Kerrab menempati peringkat keempat dengan koleksi 19 poin.

Sementara itu, Garudayaksa FC berada di posisi ke-10 dengan raihan 11 poin. Meski terpaut delapan poin, tim asuhan Milos Joksic mulai menunjukkan perkembangan melalui dua kemenangan terakhir.

Garudayaksa sebelumnya mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1, kemudian menundukkan Persijap Jepara 2-1. Dua hasil tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi penghuni papan atas.

Namun, Madura United juga tidak datang dengan modal sembarangan. Tim besutan Ze Gomes berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0 dan melanjutkan tren positif setelah menang tiga gol tanpa balas atas Arema FC.

Lulinha Bisa Jadi Pembeda Madura United memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Kapten Lulinha menjadi salah satu sosok yang patut diperhatikan berkat pengalaman dan kontribusinya di lini serang.

Di sektor tengah, Jaja juga memiliki peran penting dalam mengatur aliran bola. Kehadirannya bersama Ilhamsyah dan Iran Junior diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Madura United.

Di sisi lain, Garudayaksa FC diprediksi mengandalkan Dominik Holec di bawah mistar gawang. Sementara itu, Jairo Jean, Brian Rubio, dan Aleksandar Busnic berpeluang mengisi lini depan.

Kecepatan membangun serangan dan kemampuan memanfaatkan ruang bisa menjadi senjata Garudayaksa untuk menembus pertahanan Madura United.

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Madura United Melihat performa kedua tim, pertandingan ini berpotensi berjalan seimbang. Garudayaksa FC memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, sedangkan Madura United unggul dalam posisi klasemen dan memiliki pengalaman bersaing di papan atas.

Sejumlah model prediksi justru mengunggulkan Garudayaksa FC. Futbor memperkirakan tuan rumah menang 2-1 dengan peluang kemenangan 43 persen. Sementara itu, Betimate memberikan peluang kemenangan 52 persen kepada Garudayaksa dengan perkiraan skor serupa.

Meski demikian, Madura United tetap berpeluang mencuri poin. Jika mampu menjaga organisasi permainan dan memaksimalkan peluang, Laskar Sape Kerrab bisa menyulitkan tuan rumah.

Dengan kekuatan yang relatif berimbang dan tren positif kedua tim, hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan.