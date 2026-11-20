JawaPos.com - Keputusan Alta Ballah menggelar pernikahan di tengah kompetisi membuatnya harus mengorbankan sejumlah hal.

Selain tidak bisa mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia secara penuh, bek sayap Dewa United itu juga terpaksa menunda rencana bulan madu bersama istrinya, Risma Amalia.

Bahkan, setelah melangsungkan pernikahan pada 15 November lalu, Alta langsung bergabung dalam latihan bersama Dewa United. Dia tidak ingin mengambil cuti terlalu lama.

"Karena memang sedang di tengah kompetisi," ungkapnya.

Soal bulan madu, Alta mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan istrinya.

Sang istri memahami bahwa sebagai pesepak bola profesional, kewajiban untuk berlatih dan bertanding harus didahulukan.

"Honeymoon bisa nanti, soalnya dia (istri) juga mengerti kami nikahnya di tengah kompetisi," ucapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (19/11).

Alta mengungkapkan bahwa dirinya sangat bahagia menjalani kehidupan pernikahan. Apalagi, sang istri sangat memahami kesibukannya sebagai pesepak bola. Hal tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Soal momongan, mantan pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan tidak ingin menunda-nunda.

Dia memilih berdoa dan menjalani kehidupan rumah tangga sambil berharap segera dikaruniai momongan.