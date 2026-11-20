JawaPos.com - Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, menyebut penutupan tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, bisa saja dicabut.

"Karena ini (penutupan tribun utara) bukan harga mati. Dalam arti, kami juga siap berkomunikasi dengan teman-teman yang selama ini ada di utara," kata Ram melalui kanal YouTube Official Persebaya.

Baginya, ada satu hal penting yang harus dilakukan dalam komunikasi tersebut, yakni komitmen.

"Yang terpenting adalah komitmennya seperti apa. Lalu, memastikan bahwa prinsip keamanan dan kenyamanan itu menjadi komitmen bersama. Itu yang kami harapkan," terang Ram.

Ram menegaskan, Panpel hanya ingin memastikan bahwa pertandingan Persebaya di Gelora Bung Tomo berjalan dengan aman dan nyaman, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Apalagi berujung kerugian materiil bahkan sampai membahayakan keselamatan siapa pun.

Seperti yang diketahui, berdasarkan data Komdis PSSI, selama 2025 sampai 2026, tribun utara telah banyak melakukan pelanggaran yang berujung sanksi pada klub dengan nilai sangat fantastis.

Yakni hampir Rp 1 M. Tepatnya adalah Rp 870 juta.

Denda yang Dibayar Green Force akibat Pelanggaran di Tribun Utara (Rp 870 juta): 23 Mei 2026

Laga: Persebaya vs Persik Kediri

Pelanggaran: Menyalakan suar (flare)

Denda: Rp 250 juta

3 Maret 2026

Laga: Persebaya vs Persib Bandung

Pelanggaran: Menyalakan petasan dan kembang api

Denda: Rp 250 juta

22 November 2025

Laga: Persebaya vs Arema FC

Pelanggaran: Menyalakan petasan sebanyak enam kali

Denda: Rp 120 juta

23 Mei 2025

Laga: Persebaya vs Bali United

Pelanggaran: Menyalakan suar (flare)

Denda: Rp 200 juta

1 Maret 2025