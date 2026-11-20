Penutupan Tribun Utara GBT Bisa Dicabut, Panpel Persebaya Ajukan Satu Syarat
Panpel Persebaya membuka peluang mencabut penutupan Tribun Utara GBT. Ram Surahman menegaskan pentingnya komitmen menjaga keamanan dan kenyamanan. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, menyebut penutupan tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, bisa saja dicabut.
"Karena ini (penutupan tribun utara) bukan harga mati. Dalam arti, kami juga siap berkomunikasi dengan teman-teman yang selama ini ada di utara," kata Ram melalui kanal YouTube Official Persebaya.
Baginya, ada satu hal penting yang harus dilakukan dalam komunikasi tersebut, yakni komitmen.
"Yang terpenting adalah komitmennya seperti apa. Lalu, memastikan bahwa prinsip keamanan dan kenyamanan itu menjadi komitmen bersama. Itu yang kami harapkan," terang Ram.
Ram menegaskan, Panpel hanya ingin memastikan bahwa pertandingan Persebaya di Gelora Bung Tomo berjalan dengan aman dan nyaman, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Apalagi berujung kerugian materiil bahkan sampai membahayakan keselamatan siapa pun.
Seperti yang diketahui, berdasarkan data Komdis PSSI, selama 2025 sampai 2026, tribun utara telah banyak melakukan pelanggaran yang berujung sanksi pada klub dengan nilai sangat fantastis.
Yakni hampir Rp 1 M. Tepatnya adalah Rp 870 juta.
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Denda yang Dibayar Green Force akibat Pelanggaran di Tribun Utara (Rp 870 juta):
23 Mei 2026
Laga: Persebaya vs Persik Kediri
Pelanggaran: Menyalakan suar (flare)
Denda: Rp 250 juta
3 Maret 2026
Laga: Persebaya vs Persib Bandung
Pelanggaran: Menyalakan petasan dan kembang api
Denda: Rp 250 juta
22 November 2025
Laga: Persebaya vs Arema FC
Pelanggaran: Menyalakan petasan sebanyak enam kali
Denda: Rp 120 juta
23 Mei 2025
Laga: Persebaya vs Bali United
Pelanggaran: Menyalakan suar (flare)
Denda: Rp 200 juta
1 Maret 2025
Laga: Persebaya vs Persib
Pelanggaran: Menyalakan suar (flare) satu kali
Denda: Rp 50 juta
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