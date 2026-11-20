JawaPos.com – Dukungan untuk Green Nord mengalir deras. Setelah Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo resmi ditutup saat laga Persebaya kontra Java United (21/11), tribun lain menunjukkan solidaritas.

Dukungan datang dari tiga tribun sekaligus, yakni Gatejohner21, Kidul, dan Timur. Ketiganya memastikan bakal mengosongkan bangku penonton.

Lantas, apa alasannya?

"Yang pertama, ini bentuk sikap kami atas prestasi Persebaya yang stagnan dan cenderung menurun. Maka, kami sepakat mengosongkan tribun sebagai bentuk protes," kata Koordinator Gatejohner21, Erik Wicaksono, saat dihubungi Jawa Pos.

Selain soal prestasi, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada Green Nord yang selama ini menghuni Tribun Utara.

"Ditambah lagi keputusan sepihak dari manajemen untuk menutup Tribun Utara. Jadi, itu menjadi alasan aksi solidaritas kami untuk membersamai kawan-kawan dari Green Nord," beber pria yang akrab disapa Eyik itu.

Bagaimana dengan Tribun Kidul? Mereka melakukan aksi serupa sebagai bentuk solidaritas kepada Green Nord. "Mari berjabat tangan, berjalan, dan mencapai tujuan bersama. Solidaritas untuk kawan-kawan seperjuangan kami dilaga esok. Kami rehat sejenak dari Tribun Selatan," tulis pernyataan Tribun Kidul melalui akun Instagram-nya.

Tribun Timur juga melakukan hal serupa. Mereka menggelar aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian.

"Solidaritas bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana kami tidak membiarkan saudara kami berjuang sendirian," tulis pernyataan Tribun Timur di akun Instagram resminya.

Sampai Batas Waktu yang Belum Ditentukan Lalu, sampai kapan Gatejohner21 dan Tribun Kidul mengosongkan tribun? Saat ditanya mengenai hal tersebut, Eyik langsung memberikan jawaban.

"Untuk sementara, kami mengosongkan tribun sampai batas waktu yang tidak ditentukan," terangnya. Menurutnya, keputusan itu bergantung pada langkah panitia pelaksana (panpel) selanjutnya.

"Kami tinggal mengikuti dinamika dari permasalahan yang ada. Termasuk mengikuti bagaimana prestasi Persebaya itu sendiri," beber Eyik.