JawaPos.com – de Red FC berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Persis Solo di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, malam nanti. Tuan rumah membidik kemenangan ketiga secara beruntun sekaligus menjaga catatan nirbobol.

Sebaliknya, Persis datang dengan kondisi yang belum meyakinkan. Laskar Sambernyawa belum pernah menang dalam delapan pertandingan terakhir, dengan catatan empat kekalahan dan empat hasil imbang.

Situasi tersebut membuat de Red FC lebih diunggulkan. Apalagi, Persis tidak bisa menurunkan dua pemain kuncinya, Feby Eka Putra dan Hasyim Kipuw, yang harus absen akibat sanksi kartu merah.

Pelatih de Red FC, Aji Santoso, tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengamankan tiga poin.

"Biasanya, tim yang sedang dalam kondisi buruk, susah untuk bangkit. Jadi, kami akan memanfaatkan momentum itu untuk meraih tiga poin," kata pelatih berusia 56 tahun itu.

Selain kemenangan, Aji juga membidik torehan hat-trick clean sheet. Dalam dua pertandingan terakhir, de Red FC belum kebobolan.

Mereka menang 2-0 atas Deltras FC pada 31 Oktober, kemudian menghajar PSBS Biak dengan skor 4-0 pada 7 November.

"Tentu kami ingin melanjutkan tren tidak kebobolan. Itu bukan tugas yang mudah. Namun, anak-anak dalam kondisi yang sangat bagus," tegas Aji.

Persis Solo Berusaha Keluar dari Tren Buruk Saat ini, posisi Persis memang sedang mengkhawatirkan. Laskar Sambernyawa menempati peringkat kedua-terbawah dengan koleksi tujuh poin. Mereka hanya terpaut satu posisi dari zona degradasi.

"Dengan posisi kami sekarang ini, tidak ada kata lain. Mau main di kandang ataupun luar kandang, kami wajib meraih poin," beber karteker Persis, Dedy Gusmawan.

Meski menghadapi lawan yang sedang dalam tren bagus, Dedy mengaku tidak gentar. Dia justru menjadikan performa de Red FC sebagai motivasi bagi timnya.

"Justru itu menjadi motivasi bagi kami untuk mematahkan rekor bagus tuan rumah," terang Dedy.

Namun, melihat perbedaan tren performa kedua tim, de Red FC memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan pertandingan. Persis harus bekerja keras jika ingin menghentikan rentetan hasil negatif.

Dengan keunggulan momentum, performa pertahanan yang solid, serta absennya dua pemain Persis, de Red FC diprediksi mampu mengamankan kemenangan 2-0.