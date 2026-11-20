JawaPos.com – de Red FC berpeluang meraih hat-trick kemenangan. Hal itu bisa terwujud ketika menjamu Persis Solo di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, malam nanti (kick-off pukul 19.00 WIB).

Persis datang dengan kondisi karut-marut. Laskar Sambernyawa belum pernah menang dalam delapan laga terakhir. Persis menelan empat kekalahan dan empat hasil imbang.

Selain itu, Persis tidak bisa menurunkan dua pemain kuncinya. Feby Eka Putra dan Hasyim Kipuw dipastikan absen akibat sanksi kartu merah. Pelatih de Red FC, Aji Santoso, tidak ingin membuang kesempatan untuk meraih kemenangan.

"Biasanya, tim yang sedang dalam kondisi buruk, susah untuk bangkit. Jadi, kami akan memanfaatkan momentum itu untuk meraih tiga poin," kata pelatih berusia 56 tahun itu.

Selain kemenangan, Aji juga ingin mencatatkan torehan lain, yakni hat-trick clean sheet.

Dalam dua laga terakhir, de Red FC memang belum kebobolan. Mereka menang 2-0 atas Deltras FC (31/10), lalu menghajar PSBS Biak 4-0 (7/11).

"Tentu kami ingin melanjutkan tren tidak kebobolan. Itu bukan tugas yang mudah. Namun, anak-anak dalam kondisi yang sangat bagus," tegas Aji.

Ingin Jauhi Zona Degradasi Saat ini, posisi Persis sedang melorot. Laskar Sambernyawa berada di peringkat kedua-terbawah dengan torehan tujuh poin. Artinya, mereka hanya terpaut satu posisi dari zona degradasi.

"Dengan posisi kami sekarang ini, tidak ada kata lain. Mau main di kandang ataupun luar kandang, kami wajib meraih poin," beber karteker Persis, Dedy Gusmawan.

Soal performa de Red FC yang sedang bagus-bagusnya, Dedy sama sekali tidak gentar.

"Justru itu menjadi motivasi bagi kami untuk mematahkan rekor bagus tuan rumah," terang Dedy.

Prediksi Susunan Pemain DE RED FC (Formasi 4-3-3)

Pelatih: Aji Santoso

13 – M. Irvan Febrianto

23 – Wisal El-burji (c)

18 – Keven Allison

26 – Hattam Pratama

53 – Dimitri Lima

8 – Fava Sheva

21 – Titan Agung

54 – M. Supriadi

10 – Felipe Veloso

19 – Muhammad Sadewa

92 – Dimas Galih

PERSIS SOLO (Formasi 4-3-3)

Pelatih: Dedy Gusmawan

28 – Terens Puhiri

11 – Henry Doumbia

18 – Saldi Amiruddin

41 – Samuel Balinsa

6 – Wbeymar Angulo

10 – Vinicius Duarte

19 – Dodi Alekvan

32 – Kadek Raditya (c)

44 – Riswan Lauhim

30 – Eky Taufik

20 – Teguh Amiruddin