Prediksi Susunan Pemain De Red FC vs Persis Solo: Tuan Rumah Bidik Hat-trick Kemenangan
Mochamad Supriadi mencetak gol tunggal untuk kemenangan 1-0 De Red FC atas Persiba Balikpapan. De Red FC mengincar hat-trick kemenangan tanpa kebobolan saat menjamu Persis Solo. Laskar Sambernyawa datang dengan catatan delapan laga tanpa kemenangan. (Dok. De Red)
JawaPos.com – de Red FC berpeluang meraih hat-trick kemenangan. Hal itu bisa terwujud ketika menjamu Persis Solo di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, malam nanti (kick-off pukul 19.00 WIB).
Persis datang dengan kondisi karut-marut. Laskar Sambernyawa belum pernah menang dalam delapan laga terakhir. Persis menelan empat kekalahan dan empat hasil imbang.
Selain itu, Persis tidak bisa menurunkan dua pemain kuncinya. Feby Eka Putra dan Hasyim Kipuw dipastikan absen akibat sanksi kartu merah. Pelatih de Red FC, Aji Santoso, tidak ingin membuang kesempatan untuk meraih kemenangan.
"Biasanya, tim yang sedang dalam kondisi buruk, susah untuk bangkit. Jadi, kami akan memanfaatkan momentum itu untuk meraih tiga poin," kata pelatih berusia 56 tahun itu.
Selain kemenangan, Aji juga ingin mencatatkan torehan lain, yakni hat-trick clean sheet.
Dalam dua laga terakhir, de Red FC memang belum kebobolan. Mereka menang 2-0 atas Deltras FC (31/10), lalu menghajar PSBS Biak 4-0 (7/11).
"Tentu kami ingin melanjutkan tren tidak kebobolan. Itu bukan tugas yang mudah. Namun, anak-anak dalam kondisi yang sangat bagus," tegas Aji.
Ingin Jauhi Zona Degradasi
Saat ini, posisi Persis sedang melorot. Laskar Sambernyawa berada di peringkat kedua-terbawah dengan torehan tujuh poin. Artinya, mereka hanya terpaut satu posisi dari zona degradasi.
"Dengan posisi kami sekarang ini, tidak ada kata lain. Mau main di kandang ataupun luar kandang, kami wajib meraih poin," beber karteker Persis, Dedy Gusmawan.
Soal performa de Red FC yang sedang bagus-bagusnya, Dedy sama sekali tidak gentar.
"Justru itu menjadi motivasi bagi kami untuk mematahkan rekor bagus tuan rumah," terang Dedy.
Prediksi Susunan Pemain
DE RED FC (Formasi 4-3-3)
Pelatih: Aji Santoso
13 – M. Irvan Febrianto
23 – Wisal El-burji (c)
18 – Keven Allison
26 – Hattam Pratama
53 – Dimitri Lima
8 – Fava Sheva
21 – Titan Agung
54 – M. Supriadi
10 – Felipe Veloso
19 – Muhammad Sadewa
92 – Dimas Galih
PERSIS SOLO (Formasi 4-3-3)
Pelatih: Dedy Gusmawan
28 – Terens Puhiri
11 – Henry Doumbia
18 – Saldi Amiruddin
41 – Samuel Balinsa
6 – Wbeymar Angulo
10 – Vinicius Duarte
19 – Dodi Alekvan
32 – Kadek Raditya (c)
44 – Riswan Lauhim
30 – Eky Taufik
20 – Teguh Amiruddin
Venue: Stadion Gelora 10 November, Surabaya
Kick-off: Pukul 19.00 WIB
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