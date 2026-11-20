JawaPos.com - Pada pertandingan di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (7/11), PSMS tampil dominan dengan melumat Persiraja 5-0. Javier Siverio menjadi bintang kemenangan lewat sumbangan empat gol, sedangkan Raihan Utama menyumbangkan satu gol lainnya.

Namun, kemenangan besar tersebut diwarnai sejumlah tindakan suporter yang dinilai melanggar regulasi pertandingan. Akibatnya, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman finansial sebesar Rp90 juta kepada Ayam Kinantan.

Berdasarkan keputusan sidang Komdis PSSI yang dipublikasikan melalui situs resmi federasi pada Rabu (18/11) malam, terdapat tiga tindakan suporter yang menjadi dasar penjatuhan sanksi.

Tiga Pelanggaran Suporter Berujung Denda Rp90 Juta Hukuman terbesar diberikan akibat nyanyian bernada penghinaan terhadap tim lawan. Karena dikategorikan sebagai pelanggaran berulang, PSMS dikenai denda Rp45 juta.

Pelanggaran berikutnya melibatkan tiga suporter yang memasuki area lapangan dari Tribun Selatan, tepatnya di belakang gawang sisi selatan. Tindakan tersebut membuat klub kembali dijatuhi denda Rp30 juta.

Sementara itu, aksi melemparkan sejumlah besar paper roll dari Tribun Selatan ke area pertandingan menambah beban finansial PSMS sebesar Rp15 juta.

Jika seluruh hukuman dijumlahkan, manajemen PSMS harus menanggung denda Rp90 juta akibat tiga insiden dalam satu pertandingan kandang.

Presiden PSMS Soroti Euforia Suporter Presiden PSMS, Fendi Jonathan, menyayangkan terulangnya pelanggaran yang dilakukan pendukung Ayam Kinantan. Menurutnya, manajemen sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan suporter agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan klub.

Fendi menduga suasana pertandingan yang begitu meriah ketika menghadapi Persiraja turut memengaruhi perilaku sebagian pendukung.

"Sebenarnya ini kejadian yang berulang dan kita juga sebenarnya sudah menyampaikan hal ini kepada teman-teman. Cuma mungkin karena euforianya terlalu besar jadinya begitu," ujar Fendi, Kamis (19/11).

Dia mengungkapkan, peringatan serupa sebelumnya telah disampaikan kepada kelompok suporter, termasuk setelah pertandingan menghadapi PSIS Semarang. Manajemen berharap imbauan tersebut dapat menjadi perhatian sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.

Terkait hukuman akibat pelemparan paper roll, Fendi mengaku menyayangkan keputusan tersebut. Pasalnya, penggunaan gulungan kertas itu awalnya dimaksudkan untuk menciptakan suasana meriah sekaligus membangun koreografi di tribun.

"Yang soal paper roll itu saya tidak tahu ya bagaimana, karena bagus sebenarnya itu. Ada kayak koreo gitu. Ya, cuma dianggap denda," katanya.

Meski memahami besarnya semangat pendukung dalam memberikan dukungan, Fendi menegaskan bahwa antusiasme tersebut harus tetap berada dalam batas aturan pertandingan.

Manajemen berencana kembali melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada komunitas suporter agar setiap bentuk dukungan tidak berujung pada sanksi yang merugikan klub.