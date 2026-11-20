JawaPos.com - PSBS Biak dan Kendal Tornado FC akan berjibaku di pertandingan pembuka putaran kedua Championship 2026/2027. Kendal Tornado selaku tamu begitu diuntungkan untuk memenangi pertandingan.

Keduanya akan bertarung di Stadion Sriwedari, Solo, Jumat (20/11) sore WIB. Dan, fakta ini menjadi salah satu keuntungan Kendal Tornado. Mereka dipercaya bisa menang besar di atas dua gol.

Meski tim tamu diunggulkan, PSBS Biak sudah bersiap melakoni deretan jadwal pertandingan pada putaran kedua Championship musim ini.

Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, menyebut sudah memanfaatkan secara maksimal jeda waktu yang ada.

Persiapan tim dilakoninya seusai melakukan evaluasi atas penampilan selama putaran pertama lalu. Seperti diketahui, PSBS masih belum mengemas satu poin pun selama sembilan pertandingan putaran pertama.

Samuel Viktor Gwijangge dkk menelan sembilan kekalahan, hanya mencetak 3 gol dan kebobolan 45 gol. Imbasnya, posisi PSBS tak berkutik di dasar klasemen Grup B dengan masih minus empat poin. Jika tak segera berbenah, bukan tak mungkin zona degradasi mulai menghantui.

"Setelah melewati putaran pertama, kita telah lakukan evaluasi dalam waktu dua pekan ini. Evaluasi baik menyerang bertahan, intinya dengan sumber daya yang kita punya, lakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa lebih baik," tutur Miskardi.

Masalahnya, kekuatan PSBS Biak tak bisa komplet saat menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari Solo, Jumat (20/11). Dan seperti diketahui, Kendal Tornado FC merupakan tim pemuncak klasemen Grup B dengan status belum terkalahkan.

"Dengan kondisi kita yang ada, dari jumlah 23 pemain, ada dua yang melakukan operasi cedera lutut. Kapten tim juga tak bisa main karena akumulasi kartu," beber Miskardi.

"Namun apapun itu, PSBS siap menghadapi tim pemuncak klasemen. Berat memang. Tapi kita sudah berusaha kerja keras dalam latihan untuk bisa tampil lebih baik," imbuhnya.

Miskardi tahu betul bagaimana potensi kekuatan yang dimiliki tim lawan. Tak cuma kompak secara tim, Kendal Tornado FC juga punya sejumlah pemain berkualitas baik lokal maupun asing.

Hasil pertandingan pada putaran pertama sudah membuktikan. Bagaimana PSBS dipermak enam gol tanpa balas saat kedua tim bertemu di Stadion Sriwedari Solo (10/10) lalu.

"Dengan persiapan yang sudah kita jalani, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik daripada saat di putaran pertama lalu, saat kalah 0-6," pungkas eks Pelatih Pekanbaru FC tersebut.

Sementara Kendal Tornado FC akan menjalani laga pekan perdana putaran kedua dengan harapan menuai hasil bagus.

Tim berjuluk Badai Pantura sejauh ini tercatat sebagai tim dengan statistik mengkilap di putaran pertama lalu. Anak asuhan pelatih Stefan Keeltjes menjadi satu-satunya tim di kasta kedua yang belum tersentuh kekalahan.

Dari sembilan laga putaran pertama, Kendal Tornado FC mencatat lima kali menang dan empat kali imbang. Patrick Cruz dkk mencatat 20 kali mencetak gol dan hanya lima kali kebobolan. Bandingkan dengan PSBS yang baru mampu mencetak tiga gol dan sudah kebobolan 45 kali.

“Kami punya persiapan bagus. Kita tahu akan main away, tapi main di Stadion Sriwedari (juga jadi kandang Kendal Tornado FC). Ini keuntungan untuk kami. Harapannya, anak-anak bisa mengawali putaran kedua dengan baik untuk meraih hasil maksimal. Kita harus fokus penuh dan tak boleh lengah,” kata Pelatih Kepala Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes.

Dari sembilan laga di putaran pertama lalu, Stefan Keeltjes mencatat evaluasi di sektor pertahanan timnya. “Evaluasi kami adalah kebobolan lima gol. Satu dari penalti, satu dari corner kick, satu dari free kick, juga akibat kesalahan sendiri. Ini yang harus kami perbaiki agar tim bisa punya pertahanan yang lebih baik di putaran kedua,” ucapnya menambahkan.

Kesiapan juga ditekankan pemain Kendal Tornado FC, Dwi Geno Nofiansyah. “Persiapan untuk lawan PSBS, semua sudah siap. Target kami tentunya adalah menampilkan yang terbaik dan dapat poin maksimal di laga lawan Biak, agar kami bisa tetap di papan atas,” ucap Dwi Geno.