JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 diprediksi mengalahkan Myanmar U-17 dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (20/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Garuda Muda berpeluang menyempurnakan perjalanan mereka dengan empat kemenangan beruntun setelah memastikan tiket putaran final lebih awal.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Myanmar U-17 menjadi kesempatan bagi pasukan David Nascimento untuk menunjukkan konsistensi permainan sekaligus menguji kedalaman skuad.

Meski hasil pertandingan tidak lagi memengaruhi kelolosan Indonesia, kemenangan tetap menjadi target penting untuk menjaga momentum positif menjelang putaran final.

Timnas Indonesia U-17 Sudah Lolos, Mengapa Kemenangan Tetap Penting?

Timnas Indonesia U-17 telah memastikan diri sebagai juara Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Keberhasilan tersebut membuat Garuda Muda tidak lagi bergantung pada hasil pertandingan terakhir menghadapi tuan rumah Myanmar U-17.

Perjalanan Indonesia menuju putaran final berlangsung meyakinkan setelah mencatatkan tiga kemenangan tanpa kebobolan.

Garuda Muda membuka persaingan dengan mengalahkan Filipina 3-0, kemudian menundukkan Kamboja 2-0, sebelum menghajar Afghanistan 4-0.

Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan Timnas Indonesia U-17 sepanjang babak kualifikasi.

Selain mampu menghasilkan sembilan gol, lini pertahanan Garuda Muda juga belum sekalipun membiarkan lawan mencetak gol.

Keunggulan Indonesia semakin terlihat dari posisi klasemen yang sudah tidak mungkin digeser para pesaingnya.

Afghanistan menempati peringkat kedua dengan enam poin, sedangkan Myanmar berada di urutan ketiga setelah mengumpulkan empat angka.

Afghanistan memang masih memiliki kesempatan menyamai perolehan sembilan poin Indonesia apabila mengalahkan Thailand pada pertandingan terakhir.

Namun, Indonesia tetap unggul berdasarkan hasil pertemuan langsung setelah sebelumnya mengalahkan Afghanistan dengan skor telak 4-0.

Sementara itu, Myanmar hanya bisa mengumpulkan maksimal tujuh poin apabila berhasil menaklukkan Indonesia. Situasi tersebut memastikan Garuda Muda tetap memuncaki klasemen Grup A terlepas dari hasil pertandingan terakhir.

David Nascimento Tak Mau Garuda Muda Kehilangan Fokus

Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, menegaskan keberhasilan memastikan tiket putaran final bukan alasan untuk menurunkan standar permainan.

Dia menginginkan seluruh pemain tetap menunjukkan profesionalisme ketika menghadapi Myanmar U-17 di hadapan pendukung tuan rumah.

"Kami memang sangat senang karena sudah memastikan lolos. Namun, kami harus tetap membawa identitas sebagai tim nasional. Kami tidak bisa begitu saja menjalani pertandingan tanpa memberikan yang terbaik," tegas Nascimento.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keseriusan tim pelatih dalam menjaga mentalitas bertanding para pemain muda Indonesia.

Status sebagai juara grup justru menjadi tanggung jawab tambahan untuk mempertahankan performa positif hingga pertandingan terakhir.

Pertandingan menghadapi Myanmar juga memberikan kesempatan bagi Nascimento untuk mengevaluasi pilihan pemain yang tersedia.

Dengan tiket putaran final sudah diamankan, pelatih memiliki ruang lebih besar untuk mempertimbangkan rotasi tanpa mengorbankan target kemenangan.

Rotasi pemain berpotensi menjadi bagian penting dari strategi Indonesia mengingat Garuda Muda telah menjalani tiga pertandingan sebelumnya.

Kesempatan tampil bagi pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain dapat membantu meningkatkan kesiapan seluruh anggota skuad.

Meski demikian, perubahan komposisi pemain tetap membutuhkan keseimbangan agar organisasi permainan tidak terganggu.

Indonesia perlu mempertahankan disiplin pertahanan sekaligus efektivitas serangan yang menjadi kekuatan utama sepanjang kualifikasi.

Myanmar U-17 Bisa Jadi Ujian Terakhir yang Menyulitkan

Myanmar U-17 diperkirakan memberikan perlawanan serius karena bermain di Stadion Thuwunna, Yangon, dengan dukungan publik sendiri.

Berbeda dengan Indonesia yang sudah memastikan kelolosan, Myanmar masih memiliki kepentingan untuk memperbaiki perolehan poin pada pertandingan terakhir.

Tuan rumah memasuki pertandingan dengan koleksi empat poin dan menempati peringkat ketiga Grup A.

Kemenangan atas Indonesia akan membawa Myanmar mengakhiri persaingan dengan tujuh poin sekaligus membuka peluang memperbaiki posisi klasemen.

Kondisi tersebut membuat Myanmar diperkirakan tampil agresif sejak awal pertandingan untuk mencari peluang mencetak gol.

Indonesia harus mengantisipasi tekanan tuan rumah, terutama apabila lawan berusaha memanfaatkan dukungan suporter untuk meningkatkan intensitas permainan.

Namun, catatan sembilan gol tanpa kebobolan memberikan modal kepercayaan diri besar bagi Garuda Muda.

Indonesia telah memperlihatkan kemampuan menjaga konsentrasi pertahanan ketika menghadapi Filipina, Kamboja, dan Afghanistan.

Tantangan berikutnya adalah mempertahankan konsistensi tersebut ketika menghadapi lawan yang memiliki motivasi besar untuk menang.

Kesalahan sederhana dalam mengantisipasi serangan balik maupun situasi bola mati tetap harus dihindari agar rekor tanpa kebobolan tidak terputus.

Prediksi Skor Indonesia U-17 vs Myanmar U-17: Garuda Muda Unggul 2-0

Timnas Indonesia U-17 lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan berdasarkan performa tiga laga sebelumnya.

Produktivitas sembilan gol dan catatan tiga clean sheet menjadi alasan kuat untuk memperkirakan Garuda Muda kembali meraih hasil positif.

Meski demikian, pertandingan diprediksi tidak sepenuhnya mudah karena Myanmar memiliki keuntungan bermain di kandang.

Indonesia mungkin membutuhkan kesabaran untuk membongkar pertahanan lawan sebelum mendapatkan kesempatan mencetak gol pembuka.

Kualitas penyelesaian akhir akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pertandingan, terutama apabila Nascimento melakukan rotasi pemain.

Garuda Muda juga perlu menjaga penguasaan bola agar Myanmar tidak mendapatkan terlalu banyak kesempatan membangun serangan.

Dengan mempertimbangkan konsistensi permainan dan motivasi mempertahankan rekor sempurna, Indonesia diprediksi mampu mencetak dua gol tanpa balas.