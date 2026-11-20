JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Myanmar U-17 pada pertandingan terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Garuda Muda diprediksi menutup kampanye mereka di fase grup dengan sempurna.

Timnas Indonesia U-17 akan memainkan laga pamungkas melawan tuan rumah di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan ini sudah tidak berarti apa-apa bagi Garuda Muda mengingat mereka sudah mengunci tiket putaran final Piala Asia U-17 2027.

Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-17 berhasil mengalahkan Afghanistan U-17 pada laga ketiga dengan skor telak 4-0. Tambahan tiga poin tersebut membawa Garuda Muda memimpin klasemen sementara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga laga.

Posisi Timnas Indonesia U-17 di puncak klasemen tidak mungkin lagi digeser para pesaingnya, termasuk Afghanistan U-17, meski masih menyisakan satu pertandingan. Pasalnya, penentuan posisi di klasemen menggunakan sistem head to head sehingga membuat Garuda Muda berhasil mengamankan tiket putaran final.

Perjalanan Garuda Muda sepanjang fase grup sangat sempurna. Tim asuhan David Nascimento itu selalu meraih kemenangan dalam tiga laga yang telah dimainkan. Timnas Indonesia U-17 juga belum pernah kebobolan, menjadi tanda bahwa mereka tidak hanya tajam di depan gawang tetapi juga memiliki pertahanan yang sangat kuat.

Di sisi lain, Myanmar U-17 datang dengan modal yang kurang meyakinkan. Mereka saat ini menempati posisi ketiga dengan empat poin dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pada pertandingan teranyar, Myanmar U-17 bermain imbang melawan Filipina U-17 dengan skor 1-1. Tuan rumah pun sudah dipastikan tidak akan melaju ke putaran final, mengingat hanya satu tiket saja yang diperebutkan.

Lini pertahanan Myanmar U-17 menjadi salah satu titik lemah yang dapat dieksploitasi Timnas Indonesia U-17. Dari tiga pertandingan yang telah dimainkan, mereka sudah kebobolan total enam gol.

Timnas Indonesia U-17 Bidik Hasil Sempurna Meski Sudah Lolos Meski hasil pertandingan ini tidak lagi menentukan kelolosan Timnas Indonesia U-17, duel melawan Myanmar tetap menjadi kesempatan bagi Dolvi Solossa dan kawan-kawan untuk menutup perjalanan di fase grup dengan hasil sempurna.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, juga telah menegaskan bahwa perjuangan anak asuhnya belum berakhir meski sudah menggenggam tiket putaran final. Ia ingin anak asuhnya tetap mengerahkan segalanya pada laga pamungkas tersebut.

"Tidak, perjuangan kami belum selesai. Ya, kami sangat senang karena pada pertandingan sebelumnya kami sudah mengetahui bahwa kami lolos. Namun, kami harus memastikan bahwa kami adalah tim nasional," kata Nascimento seusai pertandingan melawan Afghanistan.

"Kami tidak bisa begitu saja membiarkan sebuah pertandingan berlalu. Kami akan kembali fokus," tambahnya.

Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 Vs Myanmar U-17 Melihat performa kedua tim, Timnas Indonesia U-17 jauh lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Garuda Muda tetap serius menatap laga pamungkas tersebut meski sudah mengamankan tempat di Piala Asia U-17 2027.

Timnas Indonesia U-17 tentu mengusung misi untuk menutup perjalanannya di fase grup dengan sempurna. Garuda Muda bertekad mempertahankan tren kemenangan sekaligus rekor nirbobol mereka sepanjang fase grup.

Namun, Timnas Indonesai U-17 wajib mewaspadai Myanmar U-17. Kubu tuan rumah tentu juga bertekad untuk menutup perjalanannya dengan hasil positif. Apalagi, mereka bermain di hadapan pendukung sendiri yang menjadi keuntungan bagi tim asuhan Keisuke Amano tersebut.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-17 diperkirakan mampu menjinakkan Myanmar U-17. Garuda Muda diprediksi meraup poin penuh seklaigus menutup perjalanannya di fase Grup A dengan sempurna.

Prediksi skor: Timnas Indonesia U-17 2-0 Myanmar U-17.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 Vs Myanmar U-17 Timnas Indonesia U-17: Syahdan Caesar (PG); Faiz Hikmal, Ramadhan Putra Negara, I Gede Kayana Artha Wiguna, Allekay Kaisar; I Dewa Gede Majesta, Haikal Kamil, Melki Alvando; Dolvi Salossa, Chico Jericho, Dhamar Try Kusuma.

Pelatih: David Nascimento.

Myanmar U-17: Lin Latt Tun; Hein Thant Chit Khin, Myat Min Thu, Aung Myat Thar, Khun Wai Phyo, Paing Zay Tun, Thet Naing Oo, Kyi Thar, Prince Do Do Htan, Khun Sai Kyal Sin, Thura Hein Htet.