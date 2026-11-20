JawaPos.com - Duel bertajuk Derbi Banten yang mempertemukan antara Dewa United versus Persita Tangerang akan tersaji pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Banten Warriors - julukan Dewa United- berpeluang memenangi laga Derbi Banten tersebut.

Dewa United akan menjamu Persita di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB. Tim polesan Osmar Loss itu datang ke laga derbi tersebut dengan modal positif.

Dewa United meraih kemenangan dramatis atas PSIM Jogja dengan skor 2-1 pada pekan kesembilan sebelum jeda internasional November 2026. Tambahan tiga poin tersebut sangat penting bagi skuad Banten Warriors.

Sebab, kemenangan tersebut membuat Dewa United menempel ketat dengan Persija Jakarta di papan atas klasemen sementara Super League musim ini. Banten Warrios menempati posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut satu angka dari Macan Kemayoran -julukan Persija.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Persita sangat penting. Bukan hanya soal laga derby saja, melainkan Dewa United membutuhkan poin penuh untuk menggusur Persija dari puncak klasemen sementara.

Meski demikian, Persita juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Skuad berjuluk Pendekar Cisadane itu sejatinya memulai musim dengan cukup positif. Mereka bahkan tidak terkalahkan dalam delapan laga awal musim ini.

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Tapi sayangnya, laju positif tersebut terhenti pada pekan kesembilan. Persita secara mengejutkan kalah dari tim promosi sekaligus papan bawah, yakni Isenmulang Kalteng FC dengan skor tipis 0-1.

Kekalahan tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi armada Carlos Pena. Mereka gagal mempertahankan tren positif sekaligus gagal menembus lima besar klasemen sementara Super League 2026/2027.

Saat ini, Persita menempati posisi keenam dengan koleksi 15 poin dari delapan pertandingan. Pendekar Cisadane hanya tertinggal satu angka saja dari Persib Bandung yang berada di posisi kelima.

Bagi Persita, pertandingan melawan Dewa United menjadi momentum untuk bangkit ke jalur kemenangan. Sebagai pelatih, Carlos Pena tentu telah melakukan evaluasi selama jeda internasional FIFA Matchday November demi membawa tim asuhannya bangkit.

Osmar Loss Sudah Kantongi Peta Kekuatan Persita Pelatih Dewa United, Osmar Loss, mengakui Persita adalah tim yang kuat. Namun, ia sudah mengantongi peta kekuatan lawan mengingat timnya pernah menghadapi Pendekar Cisadane sebelum dimulainya kompetisi.

Bahkan, Dewa United dan Persita juga sebelumnya sudah berjumpa di ajang League Cup 2026/2027. Banten Warriors berhasil mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga tersebut.

"Persita adalah tim yang menjalani musim ini dengan sangat baik—mereka baru menelan satu kekalahan di pekan terakhir. Kami sudah cukup mengenal mereka karena sempat menjalani dua pertandingan uji coba dan satu laga Piala melawan mereka," kata Osmar Loss, dipetik dari laman I.League, Jumat (20/11).

Berbekal pertemuan di laga uji coba dan ajang League Cup, Osmar Loss telah mengetahui letak kekuatan Persita yang perlu diantisipasi anak asuhnya. Juru taktik asal Brasil itu optimistis Dewa United bisa memetik kemenangan di kandang sendiri.

"Kami tahu di mana letak poin kekuatan mereka yang harus diwaspadai. Kami harus bermain hati-hati, terkendali, dan memaksimalkan filosofi permainan kami sendiri untuk bisa meraih keuntungan di laga besok," ujarnya.

Prediksi Skor Dewa United vs Persita Tangerang Pertandingan ini diperkirakan akan berjalan sengit sejak menit awal. Dewa United dan Persita sama-sama bertekad meraih kemenangan dalam Derby Banten tersebut.

Bagi Dewa United, kemenangan memiliki arti penting karena akan memperpanjang tren positifnya sekaligus memimpin klasemen sementara Super League dengan menggeser Persija. Sementara bagi Persita, mereka juga membutuhkan kemenangan sebagai respons dari kekalahan di laga sebelumnya.

Namun, bermain di BIS bisa menjadi faktor pembeda bagi Dewa United. Apalagi, sebelumnya Dewa United juga sempat menumbangkan Persita di sana dalam ajang League Cup.

Persita berpotensi memberikan perlawanan ketat yang membuat jalannya pertandingan akan berlangsung sengit. Namun, Dewa United diperkirakan mampu meredam Pendekar Cisadane sekaligus mengamankan poin penuh pada Derby Banten.

Prediksi skor: Dewa United 2-1 Persita

Prediksi Susunan Pemain Dewa United vs Persita Tangerang Dewa United: Sonny Stevens (PG); Alfharezzi Buffon, Ko Myeong-Seok, Nick Kuipers, Alta Ballah; Alexis Messidoro, Ricky Kambuaya, Jean Mangabeira; Egy Maulana Vikri, Noah Sadaoui, Denilson Junior.



Pelatih: Osmar Loss.

Persita Tangerang: Igor Rodrigues (PG); Mario Jardel, Javlon Guseynov, Dion Markx, Aep Nursofyan; Tyronne Del Pino, Pablo Ganet, Wahyudi Hamisi; Luquinhas, Rayco Rodriguez, Alexandre Ramalingom.