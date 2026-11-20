JawaPos.com — Madura United FC membidik poin saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) sore.

Berbekal dua kemenangan beruntun sebelum jeda internasional, tim asuhan Jose Gomes bertekad melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 19 poin.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Madura United setelah kompetisi sempat berhenti karena agenda internasional.

Laskar Sape Kerrab ingin memastikan momentum kemenangan yang sudah dibangun tidak hilang ketika kembali menghadapi persaingan ketat di Super League.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, menyambut pertandingan tandang tersebut dengan optimisme tinggi setelah menjalani persiapan selama sepekan terakhir. Dia menilai seluruh pemain telah memahami rencana permainan yang disiapkan tim pelatih untuk menghadapi Garudayaksa FC.

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu tidak ingin anak asuhnya memandang sebelah mata kekuatan tuan rumah.

Apalagi, Garudayaksa FC juga sedang berada dalam tren positif setelah berhasil mengamankan dua kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Jose Gomes Pastikan Madura United Siap Hadapi Garudayaksa FC Jose Gomes memastikan Madura United FC sudah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari.

Persiapan tersebut mencakup pemahaman strategi permainan sekaligus kesiapan pemain menghadapi tekanan pertandingan tandang.

Menurutnya, program latihan selama sepekan terakhir berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun jajaran pelatih.

Para pemain juga menunjukkan respons positif terhadap instruksi yang diberikan menjelang pertandingan pekan ke-10.

"Persiapan kami cukup bagus pada pekan ini. Pemain sudah paham rencana untuk pertandingan besok. Kami sudah siap menghadapi mereka, walaupun kami juga tetap waspada. Yang penting, para pemain bisa melakukan yang terbaik besok untuk bisa mencuri poin di sini," ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan keyakinan Jose Gomes terhadap kesiapan timnya menghadapi pertandingan penting di Bogor.

Namun, dia tetap menekankan pentingnya kewaspadaan agar Madura United tidak kehilangan kesempatan membawa pulang hasil positif.

Bermain di kandang lawan tentu menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika tuan rumah sedang memiliki kepercayaan diri tinggi.

Karena itu, kedisiplinan menjalankan rencana permainan menjadi salah satu faktor penting bagi Madura United sepanjang pertandingan.

Dua Kemenangan Beruntun Jadi Modal Madura United Madura United FC datang ke Stadion Pakansari dengan modal dua kemenangan beruntun dalam Super League 2026/2027.

Hasil tersebut menjadi bekal berharga bagi Lulinha dan kolega untuk kembali memburu poin setelah jeda internasional.

Kemenangan pertama diraih ketika Madura United menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 pada Sabtu (31/10/2026).

Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan penampilan meyakinkan saat mengalahkan Arema FC dengan skor telak 3-0 pada Jumat (6/11/2026).

Dua pertandingan itu memperlihatkan kemampuan Madura United meraih hasil positif dengan margin kemenangan berbeda.

Mereka mampu mempertahankan keunggulan tipis menghadapi PSM Makassar sekaligus mencetak tiga gol tanpa balas ketika berhadapan dengan Arema FC.

Catatan tersebut menjadi modal psikologis penting bagi tim asuhan Jose Gomes sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif.

Kepercayaan diri pemain diharapkan tetap terjaga meskipun kompetisi sempat memasuki masa jeda internasional.

Selain itu, kemenangan atas Arema FC menjadi hasil terakhir Madura United sebelum menghadapi Garudayaksa FC.

Dengan demikian, pertandingan di Bogor menjadi kesempatan untuk memperpanjang rangkaian kemenangan menjadi tiga laga berturut-turut.

Namun, mempertahankan momentum bukan perkara mudah karena setiap pertandingan menghadirkan karakter lawan yang berbeda.

Madura United perlu kembali menunjukkan konsistensi permainan agar hasil positif sebelumnya tidak berhenti ketika bertandang ke Stadion Pakansari.

Garudayaksa FC Juga Sedang dalam Tren Positif Garudayaksa FC bukan lawan yang bisa dianggap mudah oleh Madura United pada pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Tim berjuluk Spirit of Garuda tersebut juga berhasil mengamankan dua kemenangan beruntun sebelum jeda internasional.

Pada pekan kedelapan, Garudayaksa FC sukses mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Minggu (1/11). Mereka kemudian melanjutkan hasil positif tersebut dengan menundukkan Persijap Jepara pada Sabtu (7/11/2026).

Dua kemenangan tersebut memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Wahyu Prasetyo dan rekan-rekannya menjelang pertandingan kandang.

Apalagi, kesempatan bermain di Stadion Pakansari menjadi keuntungan tersendiri untuk menghadapi tim yang berada di papan atas klasemen.

Situasi tersebut membuat pertemuan kedua tim semakin menarik karena sama-sama membawa modal kemenangan beruntun.

Madura United ingin memperpanjang tren positif, sementara Garudayaksa FC berusaha mempertahankan momentum ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Perbedaan posisi klasemen juga tidak otomatis menjamin Madura United bakal menjalani pertandingan dengan mudah.

Garudayaksa FC memiliki kesempatan memperkecil jarak poin apabila mampu memaksimalkan pertandingan kandang tersebut.

Selisih Delapan Poin, Madura United Ingin Pertahankan Posisi Empat Besar

Madura United FC saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara Super League 2026/2027 dengan koleksi 19 poin.

Posisi tersebut membuat Hugo Gomes dan kolega memiliki kepentingan besar untuk menjaga konsistensi hasil ketika menghadapi Garudayaksa FC.

Sementara itu, Garudayaksa FC berada di peringkat ke-10 dengan mengumpulkan 11 poin dari pertandingan yang telah dijalani.

Artinya, terdapat selisih delapan poin antara kedua tim sebelum pertandingan pekan ke-10 berlangsung.

Keunggulan tersebut memberikan gambaran mengenai posisi Madura United dalam persaingan papan atas kompetisi musim ini.

Namun, selisih poin bukan jaminan kemenangan, terutama ketika kedua kesebelasan sama-sama menunjukkan perkembangan positif.

Apabila berhasil meraih kemenangan, Madura United berpeluang meningkatkan koleksi poin menjadi 22 sekaligus memperkuat persaingan di papan atas.

Sebaliknya, kegagalan membawa pulang poin bisa membuat posisi mereka semakin tertekan oleh para pesaing di klasemen.

Karena itu, pertandingan melawan Garudayaksa FC menjadi kesempatan penting untuk mengukur konsistensi Madura United setelah jeda internasional.

Jose Gomes berharap seluruh pemain mampu menerjemahkan persiapan selama sepekan menjadi penampilan maksimal di lapangan.

Dengan dua kemenangan beruntun sebagai bekal, Madura United memiliki alasan kuat untuk datang ke Bogor dengan optimisme tinggi.