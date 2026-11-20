JawaPos.com — Arema FC memaksimalkan lima hari istirahat dan lebih dari enam sesi latihan untuk menghadapi PSS Sleman pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11/2026) sore.

Persiapan lebih panjang selama jeda internasional menjadi modal penting bagi Singo Edan untuk memperbaiki performa sekaligus memburu tiga poin di kandang lawan.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menyambut positif kesempatan mempersiapkan tim dengan waktu lebih leluasa dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Pelatih asal Brasil tersebut menilai jeda kompetisi memberikan manfaat besar bagi pemulihan kondisi fisik, penyegaran mental, hingga peningkatan kualitas permainan anak asuhnya.

Kesempatan tersebut menjadi penting mengingat Arema FC membutuhkan kesiapan maksimal untuk menghadapi persaingan kompetisi yang semakin ketat.

Apalagi, pertandingan tandang melawan PSS Sleman menuntut konsentrasi tinggi agar seluruh rencana permainan dapat berjalan sesuai harapan.

Lima Hari Istirahat Jadi Modal Penting Arema FC Arema FC mendapatkan waktu istirahat selama lima hari sebelum kembali menjalankan persiapan menghadapi PSS Sleman.

Andre Caldas menyebut kesempatan tersebut membuat kondisi pemain maupun staf lebih baik dibandingkan periode pertandingan sebelumnya.

"Ya, persiapan kami untuk pertandingan ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kami memiliki lebih banyak waktu. Para pemain maupun staf juga punya waktu untuk beristirahat, mereka punya waktu lima hari untuk beristirahat," ujar pelatih asal Brasil itu.

Menurut Andre Caldas, pemulihan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan sebuah tim sebelum menghadapi pertandingan kompetitif.

Pemain tidak hanya membutuhkan kondisi fisik prima, tetapi juga ketenangan mental untuk menjalankan instruksi pelatih secara optimal.

Lima hari istirahat tersebut memberikan ruang bagi seluruh anggota tim untuk mengembalikan energi sebelum memasuki program latihan berikutnya.

Dengan kondisi lebih segar, Arema FC diharapkan mampu menunjukkan intensitas permainan yang lebih konsisten ketika menghadapi PSS Sleman.

Bagi Andre Caldas, waktu persiapan yang cukup juga memungkinkan tim pelatih mengatur program secara lebih terencana.

Situasi ini berbeda dengan periode pertandingan berdekatan yang sering membatasi kesempatan melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh.

Lebih dari Enam Sesi Latihan, Apa yang Disiapkan Andre Caldas? Andre Caldas memastikan Arema FC telah menjalani lebih dari enam sesi latihan selama periode persiapan menghadapi PSS Sleman.

Jumlah tersebut menjadi salah satu alasan pelatih asal Brasil itu optimistis terhadap kesiapan timnya menjelang pertandingan pekan ke-10.

"Hal itu sangat baik, baik dari sisi mental maupun fisik. Selain itu, kami juga menjalani lebih dari enam sesi latihan," kata Andre Caldas.

“Menurut saya, tim sudah sangat siap untuk menghadapi Sleman, dan semoga kami bisa menampilkan permainan yang bagus.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan keyakinan Andre Caldas terhadap perkembangan kesiapan pemain setelah melewati jeda internasional.

Dia berharap seluruh proses latihan dapat diterjemahkan menjadi penampilan positif saat Arema FC kembali bertanding.

Lebih dari enam sesi latihan memberikan kesempatan bagi tim untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman terhadap rencana permainan.

Meski rincian materi latihan tidak dijelaskan, Andre Caldas menegaskan persiapan kali ini berlangsung lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi modal berharga bagi Arema FC yang ingin mendapatkan hasil maksimal dalam lawatan ke Yogyakarta.

Namun, kesiapan selama latihan tetap harus dibuktikan melalui performa nyata sepanjang pertandingan menghadapi PSS Sleman.

Gabriel Silva Costa Rasakan Perbedaan Persiapan Arema FC Optimisme menghadapi PSS Sleman tidak hanya datang dari Andre Caldas, tetapi juga dirasakan pemain Arema FC, Gabriel Silva Costa.

Pemain yang akrab disapa Gabi tersebut mengakui waktu persiapan lebih panjang membuat tim mampu bekerja secara maksimal.

"Menurut saya, kami benar-benar bisa melakukan persiapan dengan maksimal minggu ini karena punya banyak waktu, dan upaya yang kami curahkan pun sangat luar biasa," kata pemain bernomor punggung 7 itu.

Gabi menilai kesempatan menjalani latihan dengan waktu mencukupi menjadi keuntungan tersendiri bagi seluruh pemain Arema FC.

Menurutnya, kesungguhan selama persiapan harus menjadi bekal untuk menghadapi tekanan pertandingan tandang.

Pemain bernomor punggung 7 tersebut juga menunjukkan keyakinan terhadap kerja keras yang telah dilakukan bersama rekan-rekannya.

Dia berharap upaya selama menjalani program latihan mampu menghasilkan perubahan positif ketika menghadapi PSS Sleman.

Keyakinan Gabi sejalan dengan penilaian Andre Caldas yang melihat peningkatan kesiapan tim dari aspek fisik maupun mental.

Keduanya sama-sama menempatkan kualitas persiapan sebagai faktor penting untuk memperbesar peluang Arema FC meraih kemenangan.

Target Tiga Poin di Maguwoharjo, Arema FC Tak Mau Sia-siakan Persiapan

Arema FC memasang target membawa pulang tiga poin dari markas PSS Sleman pada pertandingan Jumat (20/11/2026) sore.

Gabriel Silva Costa berharap seluruh materi yang telah dipersiapkan selama latihan dapat diterapkan secara maksimal ketika pertandingan berlangsung.

"Kami berharap bisa menerapkan apa yang telah kami latih dalam pertandingan besok agar bisa mengamankan tiga poin," pungkasnya.

Target tersebut menjadi tantangan bagi Arema FC untuk membuktikan efektivitas program persiapan yang telah dijalankan Andre Caldas.

Lima hari istirahat dan lebih dari enam sesi latihan tentu diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas penampilan Singo Edan.

Pertandingan melawan PSS Sleman sekaligus menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim setelah mendapatkan waktu pembenahan selama jeda internasional.

Andre Caldas kini memiliki peluang melihat sejauh mana kesiapan pemain mampu diterjemahkan menjadi permainan yang lebih solid.

Meski demikian, Arema FC tetap harus menghadapi tantangan bermain di kandang lawan yang membutuhkan disiplin dan konsentrasi sepanjang pertandingan.

Persiapan lebih panjang tidak otomatis menjamin kemenangan apabila para pemain gagal menjalankan rencana permainan secara efektif.

Karena itu, kemampuan menjaga konsistensi dan memanfaatkan kesempatan akan menjadi bagian penting dalam perjuangan Arema FC.

Seluruh pemain dituntut menunjukkan keseriusan yang sama seperti ketika menjalani rangkaian latihan menjelang pertandingan.

Kini, hasil kerja keras selama jeda internasional akan mendapatkan ujian sesungguhnya di Stadion Maguwoharjo.