JawaPos.com — Kapten Madura United FC, Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha, mewaspadai kecepatan pemain Garudayaksa FC menjelang pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) sore.

Kewaspadaan tersebut menjadi bagian dari persiapan Laskar Sape Kerrab untuk mengamankan poin sekaligus menjaga posisi empat besar klasemen sementara.

Madura United FC datang dengan modal positif setelah mengumpulkan 19 poin dari sembilan pertandingan awal musim ini.

Namun, Lulinha menegaskan timnya tidak boleh meremehkan Garudayaksa FC meskipun kedua kesebelasan terpaut enam tingkat di papan klasemen.

Pemain asal Brasil tersebut menilai Garudayaksa FC mempunyai sejumlah pemain dengan kemampuan berlari cepat yang berpotensi menyulitkan pertahanan tim tamu.

Karena itu, dia meminta seluruh pemain Madura United FC menjaga konsentrasi sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir.

Kewaspadaan Lulinha bukan sekadar bentuk penghormatan kepada lawan, melainkan bagian dari strategi mempertahankan momentum positif Madura United FC.

Apalagi, persaingan papan atas Super League 2026/2027 menuntut setiap tim memaksimalkan kesempatan meraih poin.

Lulinha Ungkap Ancaman Kecepatan Pemain Garudayaksa FC Kapten Madura United FC, Lulinha, secara khusus menyoroti kecepatan sejumlah pemain Garudayaksa FC yang berpotensi menjadi ancaman dalam pertandingan pekan ke-10.

Menurutnya, karakter permainan tersebut harus diantisipasi melalui kedisiplinan dan kesiapan seluruh pemain sepanjang pertandingan.

"Kami harus waspadai beberapa pemain mereka, pemain cepat mereka, kelebihan mereka juga," jelas pemilik nomor punggung 11, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan Madura United FC tidak hanya berfokus pada kekuatan sendiri menjelang pertandingan tandang di Bogor.

Lulinha memahami kemampuan individu pemain lawan dapat menghadirkan persoalan apabila tidak diantisipasi dengan organisasi permainan yang baik.

Kecepatan pemain lawan menjadi perhatian karena dapat membuka ruang ketika sebuah tim kehilangan penguasaan bola.

Situasi seperti itu menuntut koordinasi antarlini, terutama ketika Madura United FC berusaha membangun serangan dan meninggalkan ruang di belakang.

Karena itu, kewaspadaan terhadap pemain cepat Garudayaksa FC menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan Laskar Sape Kerrab.

Madura United FC membutuhkan keseimbangan antara keberanian menyerang dan kedisiplinan bertahan agar tidak kehilangan kendali pertandingan.

Jose Gomes Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Madura United FC Pelatih Madura United FC, Jose Gomes, bersama jajaran staf kepelatihan telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Garudayaksa FC menjelang pertandingan di Stadion Pakansari.

Hasil analisis tersebut kemudian disampaikan kepada para pemain dan menjadi bagian dari materi latihan sepanjang pekan.

Lulinha menjelaskan persiapan Madura United FC tidak hanya dilakukan dengan mempelajari keunggulan individu pemain lawan.

Tim pelatih juga berusaha menemukan pendekatan permainan yang tepat untuk menghadapi karakter Garudayaksa FC.

Persiapan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya pendekatan taktis dalam pertandingan tandang kali ini. Madura United FC tidak ingin sekadar mengandalkan posisi klasemen lebih baik untuk menghadapi tuan rumah.

Sebagai kapten, Lulinha mempunyai tanggung jawab menjaga komunikasi dan kesiapan rekan-rekannya ketika berada di lapangan.

Perannya menjadi penting untuk memastikan rencana permainan yang telah disusun Jose Gomes dapat diterapkan secara konsisten.

"Kami tetap harus respek kepada mereka. Kami sudah persiapan pekan ini dengan stretagi bagus kami, bagaimana cara kaki bermain besok," pungkasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan keyakinan Lulinha terhadap persiapan yang telah dijalani Madura United FC.

Meski demikian, keberhasilan strategi tersebut tetap harus dibuktikan melalui penampilan selama 90 menit pertandingan.

Madura United FC Punya Modal 19 Poin, tetapi Tak Boleh Terlena Madura United FC memasuki pekan ke-10 Super League 2026/2027 dengan catatan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil tersebut membawa Laskar Sape Kerrab mengoleksi 19 poin sekaligus menempati peringkat keempat klasemen sementara.

Catatan itu memperlihatkan kemampuan Madura United FC menjaga konsistensi dalam sembilan pertandingan pertama musim ini.

Dengan enam kemenangan yang sudah dikantongi, tim asuhan Jose Gomes mempunyai modal penting untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Namun, posisi keempat bukan jaminan Madura United FC akan mudah mendapatkan hasil positif di markas Garudayaksa FC.

Lulinha justru menekankan pentingnya menghormati kekuatan lawan tanpa memandang perbedaan posisi kedua kesebelasan.

Garudayaksa FC sendiri berada enam tingkat di bawah Madura United FC menjelang pertandingan pekan ke-10.

Perbedaan tersebut membuat Laskar Sape Kerrab lebih diunggulkan berdasarkan posisi klasemen, tetapi hasil pertandingan tetap ditentukan melalui persaingan di lapangan.

Bagi Madura United FC, tambahan tiga poin akan meningkatkan koleksi mereka menjadi 22 poin apabila berhasil mengalahkan Garudayaksa FC.

Angka tersebut menjadi target penting untuk menjaga persaingan di kelompok teratas klasemen Super League 2026/2027.

Sebaliknya, kegagalan memaksimalkan pertandingan ini berpotensi menghambat upaya Madura United FC mempertahankan momentum positif.

Karena itulah, Lulinha menaruh perhatian besar terhadap kesiapan mental dan penerapan strategi timnya.

Ujian Konsistensi Laskar Sape Kerrab di Stadion Pakansari Pertandingan melawan Garudayaksa FC menjadi ujian berikutnya bagi Madura United FC dalam mempertahankan konsistensi pada awal musim 2026/2027.

Laga tandang di Stadion Pakansari, Jumat (20/11/2026), juga menghadirkan tantangan tersendiri karena Laskar Sape Kerrab harus menghadapi tuan rumah yang memiliki ancaman kecepatan.

Madura United FC membutuhkan penampilan disiplin agar persiapan selama sepekan dapat menghasilkan poin sesuai harapan.

Perhatian terhadap kekuatan Garudayaksa FC menjadi langkah awal untuk mengurangi risiko kesalahan ketika pertandingan berlangsung.

Lulinha dan rekan-rekannya juga dituntut menjaga fokus meskipun memiliki catatan hasil lebih baik dibandingkan lawan.

Enam kemenangan dari sembilan pertandingan sebelumnya menjadi modal kepercayaan diri, bukan alasan untuk menganggap pertandingan akan berjalan mudah.

Kepemimpinan Lulinha akan kembali mendapat ujian dalam mengarahkan permainan Madura United FC menghadapi tekanan tuan rumah.

Pengalaman pemain bernomor punggung 11 tersebut diharapkan membantu Laskar Sape Kerrab menjalankan strategi Jose Gomes secara efektif.

Kini, perhatian Madura United FC tertuju pada bagaimana meredam kecepatan Garudayaksa FC sekaligus memanfaatkan peluang untuk mencetak gol.