JawaPos.com — Dewa United berpeluang merebut puncak klasemen Super League 2026/2027 dari Persija Jakarta saat menghadapi Persita Tangerang di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermodal 20 poin dan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, tim asuhan Osmar Loss diunggulkan menang dengan prediksi skor 2-1.

Pertandingan Dewa United vs Persita Tangerang menjadi salah satu duel menarik pekan ke-10 karena mempertaruhkan posisi papan atas klasemen.

Selain menghadirkan persaingan dua klub asal Banten, laga ini membuka kesempatan bagi tuan rumah untuk memberikan tekanan langsung kepada Persija Jakarta.

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Saat ini Persija Jakarta memimpin klasemen sementara dengan koleksi 21 poin, hanya unggul satu angka atas Dewa United.

Kemenangan akan membawa The Banten Warriors mengoleksi 23 poin sekaligus mengambil alih posisi teratas untuk sementara waktu.

Namun, peluang tersebut tidak akan datang dengan mudah karena Persita Tangerang juga membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisinya.

Pendekar Cisadane menempati peringkat keenam dengan 15 poin dan berambisi bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Dewa United Punya Modal Kuat untuk Menggeser Persija Jakarta Dewa United memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Catatan positif tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Osmar Loss untuk melanjutkan persaingan memperebutkan puncak klasemen.

Dalam pertandingan terakhir Super League, Dewa United sukses mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada 6 November 2026.

Sebelumnya, mereka juga menundukkan Persija Jakarta 2-1 pada 31 Oktober dan Persita Tangerang 3-1 dalam ajang I.League Cup pada 3 November.

Rangkaian kemenangan tersebut memperlihatkan kemampuan Dewa United menjaga produktivitas serangan ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Kehadiran Taisei Marukawa, Alexis Messidoro, dan Ricky Kambuaya memberikan banyak pilihan bagi tuan rumah untuk membangun serangan.

Secara keseluruhan, Dewa United telah membukukan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam sembilan pertandingan liga.

Satu-satunya kekalahan terjadi ketika mereka takluk 0-4 dari Arema FC pada 25 Oktober 2026.

Meski demikian, Osmar Loss tetap perlu mengantisipasi kemungkinan Persita Tangerang tampil lebih agresif untuk membalas kekalahan sebelumnya.

Apalagi, hasil imbang belum menjamin Dewa United melampaui Persija Jakarta karena kedua tim akan sama-sama mengoleksi 21 poin.

Persita Tangerang Terancam Kembali Terpeleset? Persita Tangerang menghadapi tantangan berat setelah mengalami penurunan hasil pertandingan menjelang berakhirnya jeda internasional November 2026.

Tim asuhan Carlos Peña hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pada pertandingan terakhir, Persita Tangerang harus mengakui keunggulan Isenmulang Kalteng dengan skor 0-1 di kandang sendiri pada 7 November.

Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif pertama Pendekar Cisadane dalam persaingan Super League musim ini.

Sebelumnya, Persita Tangerang juga takluk 1-3 dari Dewa United dalam pertandingan I.League Cup pada 3 November 2026.

Namun, mereka sempat menunjukkan ketajaman dengan menghancurkan Persik Kediri 5-1 pada 31 Oktober.

Hasil tersebut membuktikan lini serang Persita Tangerang tetap memiliki potensi besar untuk memberikan ancaman kepada pertahanan lawan.

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Carlos Peña bisa mengandalkan kreativitas Tyronne del Pino, Luquinhas, dan Rayco Rodríguez untuk membantu Alexandre Ramalingom mendapatkan peluang mencetak gol.

Persita Tangerang juga mempunyai motivasi tambahan karena akan menghadapi jadwal sulit setelah pertandingan melawan Dewa United.

Mereka dijadwalkan bertemu Borneo FC pada 26 November sebelum menghadapi Persib Bandung tiga hari kemudian.

Rekor Lima Pertemuan Terakhir Menguntungkan Dewa United Dewa United memiliki keunggulan mencolok dalam catatan lima pertemuan terakhir menghadapi Persita Tangerang di berbagai kompetisi.

Banten Warriors berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan tersebut dengan kemenangan.

Pertemuan terbaru berlangsung pada 3 November 2026 ketika Dewa United mengalahkan Persita Tangerang 3-1 dalam I.League Cup. Pada dua pertemuan Super League sebelumnya, Dewa United juga menang dengan skor identik 1-0.

Dominasi tersebut semakin terlihat dari kemenangan 3-0 pada Mei 2025 dan 4-0 pada Desember 2024. Artinya, Dewa United telah mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu kali sepanjang lima pertemuan terakhir.

Meski statistik berpihak kepada tuan rumah, hasil pertandingan sebelumnya tidak otomatis menentukan jalannya duel kali ini.

Persita Tangerang tetap mempunyai peluang mencuri poin apabila mampu memperbaiki organisasi pertahanan dan memaksimalkan serangan balik.

Prediksi Skor Dewa United vs Persita Tangerang Dewa United lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki momentum positif, produktivitas serangan, dan catatan pertemuan yang meyakinkan.

Keuntungan bermain di Banten International Stadium juga dapat membantu pasukan Osmar Loss mengendalikan permainan sejak menit awal.

Dengan formasi 4-3-3, Dewa United berpeluang mengandalkan kecepatan Noah Sadaoui dan Taisei Marukawa untuk membongkar pertahanan Persita Tangerang.

Sementara itu, Persita Tangerang diperkirakan menggunakan skema 4-2-3-1 dengan mengoptimalkan kreativitas lini tengah dan efektivitas serangan balik.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mempunyai kepentingan besar dalam perebutan poin.

Namun, konsistensi Dewa United dalam tiga pertandingan terakhir membuat tuan rumah lebih berpeluang mengamankan kemenangan tipis.

Hasil tersebut akan membawa The Banten Warriors mengoleksi 23 poin dan untuk sementara menggeser Persija Jakarta dari puncak klasemen Super League 2026/2027.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB dengan siaran langsung melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio.

Persija Jakarta baru akan menghadapi PSM Makassar pada Sabtu (21/11/2026), sehingga persaingan posisi teratas masih berpotensi berubah.