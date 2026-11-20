JawaPos.com — Prediksi skor PSS Sleman vs Arema FC berpotensi berakhir imbang 1-1 dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026) sore WIB.

Pergantian pelatih PSS Sleman dan kondisi kedua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan membuat pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal.

PSS Sleman memasuki pertandingan dengan situasi berbeda setelah manajemen resmi mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra pada Senin (16/11/2026).

Keputusan tersebut membuat Demerson Bruno dipercaya mengambil alih tanggung jawab sebagai pelatih sementara atau caretaker.

Perubahan di kursi pelatih menjadi tantangan tersendiri bagi Super Elja yang sedang berjuang meninggalkan zona degradasi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSS Sleman dituntut segera menemukan momentum kebangkitan setelah menjalani sembilan pertandingan.

Sementara itu, Arema FC datang dengan ambisi memperbaiki posisi di klasemen sementara. Singo Edan juga menghadapi persoalan konsistensi permainan sehingga membutuhkan hasil positif untuk menjauh dari papan bawah.

PSS Sleman Memulai Era Baru Bersama Demerson Bruno Demerson Bruno menghadapi ujian pertamanya sebagai caretaker PSS Sleman ketika menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo.

Pelatih asal Brasil tersebut memiliki waktu persiapan terbatas setelah menggantikan Pieter Huistra yang meninggalkan tim pada awal pekan.

Pergantian pelatih menjelang pertandingan penting tentu bukan situasi ideal bagi sebuah tim.

Namun, Demerson berusaha memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu konsentrasi para pemain dalam menghadapi pertandingan pekan ke-10.

"Sampai sekarang persiapan cukup bagus. Kami masih punya waktu untuk latihan hari ini dan mencoba beberapa situasi. Minggu kemarin kami memulai hari dengan situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi semua pemain, pelatih, maupun ofisial. Coach Pieter keluar dari tim," ujar Demerson, Kamis (19/11/2026).

"Setelah itu, manajemen berbicara dengan saya untuk menjadi caretaker dan saya menyetujuinya. Saya juga sudah berbicara dengan para pemain. Ini memang situasi yang menyedihkan, tetapi kami harus tetap mengangkat kepala."

Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi ruang ganti PSS Sleman setelah mengalami pergantian pelatih.

Demerson kini berusaha mengembalikan kepercayaan diri pemain sekaligus menjaga kesiapan mereka menghadapi tekanan pertandingan.

"Kami harus melihat ke depan karena sudah ada pertandingan besok. Misi kami hanya satu, yakni mendapatkan tiga poin. Sejauh ini persiapan berjalan cukup baik," lanjut pelatih asal Brasil tersebut.

Arema FC Juga Menghadapi Persoalan Kebugaran dan Absensi Pemain Arema FC datang ke markas PSS Sleman dengan sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi kekuatan tim.

Demerson Bruno mengaku sudah mempelajari karakter permainan Singo Edan, termasuk kondisi beberapa pemain yang tidak tersedia.

"Arema juga kemungkinan tidak dalam situasi terlalu mudah. Tapi kami juga bikin analisis bersama. Kami sudah tahu kekuatan dan kekurangan Arema. Tapi yang penting kami harus fokus pada diri sendiri," katanya.

"Kami tahu mereka memiliki pemain yang cedera dan ada juga yang tidak bisa bermain karena kartu merah. Tapi, kami juga punya pemain cedera. Kevin tidak bisa tampil karena hukuman kartu merah," ungkap Deme.

Situasi tersebut membuat kedua kesebelasan sama-sama harus menyesuaikan komposisi pemain menjelang pertandingan.

PSS Sleman kehilangan Kevin akibat hukuman kartu merah, sementara Arema FC juga menghadapi keterbatasan pilihan pemain.

Meski demikian, Demerson tidak ingin menjadikan absennya sejumlah pemain sebagai alasan untuk tampil kurang maksimal.

Dia tetap percaya terhadap kualitas skuad yang tersedia untuk menghadapi pertandingan penting di kandang sendiri.

"Kami masih ada banyak pemain bagus. Semoga pemain yang cedera bisa gabung cepat agar tim kami bisa jadi lebih kuat dan lebih bagus. Tapi aku percaya 100 persen sama pemain yang ada sekarang," tegasnya.

"Kami percaya diri dan akan berjuang bersama. Menurut saya, itu menjadi kunci untuk bisa memenangkan pertandingan nanti," tambah mantan pemain Bali United dan Persela Lamongan tersebut.

Fachruddin Aryanto Tegaskan PSS Sleman Wajib Berjuang Raih Tiga Poin Bek senior PSS Sleman, Fachruddin Aryanto, memastikan seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik ketika menghadapi Arema FC.

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Menurutnya, persiapan tim berjalan positif meskipun terjadi perubahan di jajaran pelatih menjelang pertandingan.

"Mungkin dari sisi pemain, persiapan untuk pertandingan besok sudah berjalan dengan sangat bagus. Kami fokus menghadapi pertandingan dan akan mengeluarkan semua kemampuan untuk meraih tiga poin," kata Fachruddin.

Tekad tersebut menjadi modal penting bagi PSS Sleman yang masih kesulitan bersaing di papan bawah klasemen. Hingga pekan kesembilan, Super Elja baru mengumpulkan lima poin dan menempati peringkat ke-16.

Arema FC memiliki posisi sedikit lebih baik dengan koleksi sembilan poin dari sembilan pertandingan. Singo Edan berada di urutan ke-14, atau dua tingkat di atas PSS Sleman dengan keunggulan empat angka.

Perbedaan posisi tersebut memperlihatkan pentingnya pertandingan bagi kedua kesebelasan dalam persaingan papan bawah.

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Kemenangan akan membantu PSS Sleman memperkecil jarak, sedangkan Arema FC berpeluang memperlebar keunggulan poin.

Prediksi Skor PSS Sleman vs Arema FC: Siapa Lebih Berpeluang Menang? Pertandingan PSS Sleman melawan Arema FC diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan tiga poin.

Faktor kandang bisa menjadi keuntungan Super Elja, tetapi pergantian pelatih dan absennya sejumlah pemain berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan.

PSS Sleman kemungkinan berusaha tampil agresif untuk memanfaatkan dukungan suporter sekaligus membangun momentum bersama Demerson Bruno.

Sebaliknya, Arema FC berpeluang mengandalkan organisasi permainan dan efektivitas serangan untuk mencuri hasil positif di Maguwoharjo.

Dari sisi klasemen, Arema FC memang sedikit lebih unggul dengan sembilan poin dibandingkan lima poin milik PSS Sleman.

Namun, selisih empat angka tersebut belum cukup untuk menjadikan Singo Edan sebagai favorit mutlak dalam pertandingan tandang ini.

Pergantian pelatih juga berpotensi menghadirkan motivasi tambahan bagi pemain PSS Sleman untuk membuktikan kualitas mereka.

Meski begitu, efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan menghindari kesalahan bertahan kemungkinan menjadi faktor penentu hasil pertandingan.

Dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, pertandingan diprediksi berlangsung seimbang dan menghadirkan peluang bagi masing-masing kesebelasan.