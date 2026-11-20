JawaPos.com — Prediksi skor Garudayaksa FC vs Madura United mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Madura United datang membawa modal enam kemenangan dari sembilan pertandingan, sedangkan Garudayaksa FC berusaha melanjutkan tren positifnya.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Garudayaksa FC memiliki keuntungan bermain di kandang, sementara Madura United membawa kepercayaan diri setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 3-0.

Garudayaksa FC menunjukkan perkembangan menjanjikan setelah mengamankan dua kemenangan beruntun dalam pertandingan terakhir Super League 2026/2027.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tuan rumah untuk menghadapi Madura United yang memiliki catatan kemenangan lebih baik.

Pada pertandingan terbarunya, Garudayaksa FC berhasil mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 dalam laga tandang, Sabtu (7/11/2026).

Kemenangan tersebut melanjutkan hasil positif sebelumnya ketika mereka menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Minggu (1/11/2026).

Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, Garudayaksa FC mengumpulkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan performa yang belum sepenuhnya konsisten, meskipun perkembangan dalam dua pertandingan terakhir cukup menjanjikan.

Sebelum mencatatkan dua kemenangan beruntun, Garudayaksa FC sempat mengalami kekalahan telak 0-5 dari Bali United pada 21 Oktober 2026.

Mereka kemudian kembali kehilangan poin ketika menyerah 1-2 kepada Persib Bandung empat hari berselang.

Menariknya, dua dari tiga kemenangan Garudayaksa FC musim ini diperoleh ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mereka berhasil menaklukkan Arema FC dengan skor 3-1 pada 17 Oktober sebelum mengulangi hasil serupa ketika menghadapi PSS Sleman.

Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan Garudayaksa FC menjelang pertandingan tersebut.

Brian Rubio dan Jairo sama-sama telah mengoleksi empat gol sehingga berpotensi menjadi ancaman utama bagi pertahanan Madura United.

Madura United memiliki catatan hasil pertandingan lebih meyakinkan dibandingkan Garudayaksa FC menjelang pertemuan di Stadion Pakansari.

Laskar Sape Kerrab telah mengamankan enam kemenangan dari sembilan pertandingan yang dijalani sepanjang Super League 2026/2027.

Pada pertandingan terakhir, Madura United menunjukkan ketajaman lini serangnya ketika menghancurkan Arema FC dengan skor 3-0 pada Jumat (6/11/2026).

Hasil tersebut memperpanjang momentum positif setelah sebelumnya mereka mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0.

Keberhasilan meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir memperlihatkan kemampuan Madura United menjaga stabilitas permainan.

Apalagi, salah satu kemenangan tersebut diperoleh ketika mereka harus menghadapi tekanan lawan dalam pertandingan tandang.

Sepanjang musim ini, Madura United sudah mencatatkan dua kemenangan di luar kandang ketika menghadapi PSS Sleman dan PSM Makassar.

Mereka menaklukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada 12 September sebelum mengalahkan PSM Makassar pada 31 Oktober.

Namun, perjalanan Madura United bukan tanpa hambatan karena mereka sempat kehilangan poin dalam beberapa pertandingan penting.

Kekalahan 1-3 dari Persebaya Surabaya pada 26 Oktober menjadi salah satu catatan evaluasi sebelum kembali menjalani pertandingan tandang.

Dimitar Mitkov menjadi pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari lini pertahanan Garudayaksa FC. Penyerang Madura United tersebut telah mencetak enam gol dan menjadi pencetak gol terbanyak sementara timnya.

Selain Mitkov, Madura United memiliki Lulinha dan Paulo Gali Freitas yang mampu memberikan variasi serangan.

Kombinasi ketiganya berpotensi menyulitkan pertahanan Garudayaksa FC apabila mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Pertarungan lini depan diperkirakan menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan Garudayaksa FC melawan Madura United.

Kedua kesebelasan memiliki pemain produktif yang mampu mengubah jalannya pertandingan melalui penyelesaian akhir.

Garudayaksa FC dapat mengandalkan Brian Rubio dan Jairo yang masing-masing sudah mencetak empat gol sepanjang musim ini.

Keduanya menjadi pilihan penting untuk membongkar pertahanan Madura United sekaligus memanfaatkan keuntungan bermain di Stadion Pakansari.

Sementara itu, Madura United memiliki Dimitar Mitkov dengan koleksi enam gol yang membuatnya unggul secara individu dibandingkan dua penyerang Garudayaksa FC.

Ketajamannya menjadi salah satu alasan tim tamu lebih diunggulkan dalam prediksi pertandingan kali ini.

Peran lini tengah juga tidak kalah penting karena kedua tim membutuhkan keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Garudayaksa FC berpotensi mengandalkan Christian Frydek, sedangkan Madura United memiliki Jaja Iran Junior untuk membantu mengatur permainan.

Bagi Garudayaksa FC, menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan menjadi pekerjaan penting setelah mengalami empat kekalahan dalam sembilan laga.

Sebaliknya, Madura United perlu memaksimalkan peluang agar tidak kehilangan momentum positif yang sudah dibangun.

Garudayaksa FC diperkirakan menurunkan Dominik Holec sebagai penjaga gawang dengan dukungan Alfin Kelilauw, Hamra Hehanussa, Paulo Ricardo, dan Wahyu Prasetyo.

Theo Numberi, Adittia Gigis, dan Christian Frydek berpotensi mengisi lini tengah untuk mendukung pergerakan Jairo Jean, Carlos Iury, serta Brian Rubio.

Di kubu Madura United, Angga Saputro diprediksi mengawal gawang dengan Taufik Hidayat, Mendonça, Pedro Monteiro, dan Giovani Numberi sebagai pemain bertahan.

Muhammad Ilhamsyah dan Jaja Iran Junior diperkirakan menopang serangan yang melibatkan Paulo Gali Freitas, Lulinha, serta Dimitar Mitkov, dengan satu posisi starter lainnya belum dipastikan.

Melihat catatan sembilan pertandingan, Madura United mempunyai keunggulan dari segi konsistensi hasil dan produktivitas penyerang utamanya.

Namun, dua kemenangan beruntun Garudayaksa FC menunjukkan tuan rumah memiliki peluang memberikan perlawanan sengit.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua kesebelasan saling menciptakan peluang sejak awal.

Madura United sedikit lebih diunggulkan berkat ketajaman lini depan dan pengalaman meraih kemenangan tandang musim ini.

Laskar Sape Kerrab berpeluang membawa pulang tiga poin, meskipun Garudayaksa FC memiliki kesempatan mencetak gol melalui dukungan publik sendiri.