JawaPos.com — Matheus Lagoa membawa ambisi besar untuk memperkuat lini serang Persebaya Surabaya saat menghadapi Java United FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026) sore.

Setelah menjalani pemulihan cedera selama delapan pekan, pemain asal Brasil tersebut bertekad memberikan kontribusi nyata demi membantu Green Force meraih kemenangan.

Pertandingan kandang tersebut menjadi momentum penting bagi Matheus Lagoa untuk membuktikan kualitasnya setelah cukup lama kehilangan kesempatan bermain di kompetisi resmi.

Pemain yang diproyeksikan menambah kreativitas serangan Persebaya Surabaya itu kini mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya.

Namun, Lagoa menyadari pertandingan menghadapi Java United FC tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu.

Dia ingin memahami karakter permainan lawan agar setiap peluang menyerang bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Saya berusaha mempelajari kelemahan lawan agar kami bisa memanfaatkannya dengan baik saat menyerang," kata Matheus Lagoa.

Delapan Pekan Menepi, Bagaimana Kondisi Matheus Lagoa Sekarang? Matheus Lagoa mulai menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani proses pemulihan cedera selama delapan pekan bersama Persebaya Surabaya.

Periode tersebut menjadi tantangan tersendiri karena dia belum mendapatkan kesempatan memperlihatkan kemampuan terbaiknya dalam pertandingan kompetitif Super League 2026/2027.

Padahal, kedatangannya ke Surabaya membawa ekspektasi besar untuk meningkatkan kualitas permainan menyerang Green Force.

Sayangnya, persoalan kebugaran membuat proses adaptasi bersama tim harus berjalan lebih lambat dibandingkan harapan awal.

Situasi tersebut menuntut kesabaran sekaligus kedisiplinan dalam menjalani setiap tahapan pemulihan. Lagoa memahami keinginan segera bermain tidak boleh mengorbankan kondisi fisik yang masih membutuhkan perhatian.

Karena itu, pemain asal Brasil tersebut menempatkan kesiapan tubuh sebagai prioritas sebelum kembali bersaing mendapatkan menit bermain.

Dia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang justru berpotensi menghambat kontribusinya sepanjang musim.

"Hal paling penting bagi saya adalah memastikan kondisi fisik benar-benar siap. Saya ingin berada dalam kondisi 100 persen agar bisa memberikan kontribusi maksimal ketika dipercaya bermain," ujar pemain asal Brasil itu.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keseriusan Lagoa dalam mempersiapkan comeback bersama Persebaya Surabaya.

Baginya, kesiapan fisik menjadi fondasi penting untuk menjalankan instruksi pelatih sekaligus menghadapi intensitas pertandingan kompetitif.

Satu Assist dalam Tiga Menit, Sinyal Kebangkitan Matheus Lagoa? Matheus Lagoa memberikan sinyal positif melalui satu assist ketika Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team dalam pertandingan persahabatan pada jeda kompetisi.

Menariknya, kontribusi tersebut tercipta hanya tiga menit setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti.

Catatan itu menjadi perkembangan menggembirakan setelah Lagoa melewati masa pemulihan cedera yang cukup panjang.

Meski berlangsung dalam pertandingan persahabatan, kontribusinya menunjukkan potensi untuk kembali memberikan pengaruh terhadap permainan menyerang Green Force.

Assist tersebut sekaligus menjadi modal psikologis penting menjelang pertandingan melawan Java United FC.

Lagoa kini mempunyai alasan untuk semakin percaya diri menghadapi persaingan mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan resmi.

Meski demikian, pemain asal Brasil itu tidak ingin terlalu cepat merasa puas dengan perkembangan yang sudah diperlihatkan.

Dia menyadari satu kontribusi dalam pertandingan persahabatan belum cukup untuk menjawab seluruh ekspektasi yang menyertai kedatangannya.

"Saya datang dengan harapan dan ambisi yang besar. Sayangnya, cedera membuat saya harus sedikit terlambat untuk bergabung dan membantu tim," kata Matheus Lagoa.

Pengakuan tersebut menggambarkan besarnya keinginan Lagoa untuk segera memberikan sesuatu kepada Persebaya Surabaya.

Delapan pekan yang terlewat akibat cedera justru menjadi motivasi tambahan untuk memaksimalkan setiap kesempatan berikutnya.

Apa yang Bisa Diberikan Matheus Lagoa saat Menghadapi Java United FC? Matheus Lagoa berpeluang menambah variasi serangan Persebaya Surabaya ketika menghadapi Java United FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026).

Kemampuannya menciptakan peluang menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat membantu Green Force meningkatkan efektivitas permainan.

Kontribusi satu assist dalam pertandingan melawan Western Australia Football Team memberikan gambaran mengenai potensi tersebut.

Lagoa menunjukkan dirinya mampu memberikan dampak meskipun baru mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti.

Namun, pertandingan kompetitif menghadirkan tuntutan berbeda dibandingkan laga persahabatan yang berlangsung selama jeda kompetisi.

Intensitas permainan, tekanan mendapatkan hasil, dan kesiapan fisik menjadi faktor penting yang harus dihadapi Lagoa.

Karena itu, pemain asal Brasil tersebut memilih fokus mempelajari kelemahan Java United FC sebelum pertandingan dimulai.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu dirinya mengambil keputusan lebih efektif ketika mendapatkan kesempatan membangun serangan.

Bagi Persebaya Surabaya, kehadiran Lagoa juga membuka peluang untuk menambah pilihan pemain di sektor ofensif.

Semakin banyak pemain yang siap tampil, semakin besar pula fleksibilitas tim dalam menentukan pendekatan permainan sesuai kebutuhan pertandingan.

Meski demikian, keputusan mengenai keterlibatan Lagoa tetap bergantung pada kesiapan pemain dan kebutuhan tim.

Yang terpenting, dia sudah memperlihatkan tekad untuk kembali bersaing setelah melewati periode sulit akibat cedera.

Ambisi Besar Lagoa, Mengapa Kepentingan Tim Jadi Prioritas? Matheus Lagoa menegaskan ambisi pribadinya bersama Persebaya Surabaya tidak sebatas mengejar gol, assist, ataupun pengakuan individu.

Pemain asal Brasil itu lebih mengutamakan keberhasilan kolektif dalam usaha mencapai target klub sepanjang Super League 2026/2027.

Pandangan tersebut menjadi landasan penting ketika dirinya mulai mendekati kondisi terbaik setelah cedera.

Lagoa ingin setiap kesempatan bermain benar-benar memberikan manfaat bagi tim, bukan sekadar menjadi pembuktian kemampuan pribadi.

Dia juga memahami keberhasilan sebuah tim membutuhkan kerja sama seluruh pemain dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Karena itu, kontribusi individu harus selalu ditempatkan sebagai bagian dari upaya bersama meraih kemenangan.

"Persebaya dan kepentingan klub harus selalu menjadi prioritas. Saya harus bekerja untuk tim agar kami bisa mencapai target bersama dan berusaha memenangkan setiap pertandingan," pungkasnya.

Komitmen tersebut menjadi pesan kuat menjelang pertemuan Persebaya Surabaya dengan Java United FC pada pekan ke-10.

Setelah delapan pekan menepi, Lagoa kini memiliki kesempatan untuk mengubah masa penantian menjadi awal perjalanan yang lebih menjanjikan.

Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo pun berpotensi menjadi panggung penting bagi kebangkitan pemain asal Brasil tersebut.