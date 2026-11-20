JawaPos.com — Persebaya Surabaya mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan melawan Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11/2026).

Winger berusia 22 tahun, Alfan Suaib, semakin mendekati kondisi terbaik setelah pulih dari cedera dan mulai menunjukkan ketajamannya bersama Green Force.

Kembalinya Alfan Suaib menjadi kabar positif bagi pelatih Bernardo Tavares yang tengah mempersiapkan tim menghadapi Java United.

Apalagi, pemain kelahiran Ternate tersebut baru saja mencetak satu gol ketika Persebaya Surabaya mengalahkan Western Australia Football Team dengan skor 4-3.

Gol tersebut tercipta dalam pertandingan International Friendly Match yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (15/11/2026).

Penampilan Alfan sekaligus memberikan sinyal positif terkait perkembangan kondisi fisiknya setelah cukup lama menepi akibat cedera.

Bagi Persebaya Surabaya, kembalinya Alfan memberikan tambahan pilihan di sektor sayap menjelang pertandingan penting akhir pekan ini.

Kehadirannya juga berpotensi meningkatkan persaingan antarpemain untuk mendapatkan kesempatan tampil dalam susunan pemain pilihan Bernardo Tavares.

Alfan Suaib Kembali Cetak Gol Setelah Lama Menepi Akibat Cedera Alfan Suaib akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persebaya Surabaya setelah menjalani proses pemulihan cedera yang cukup panjang.

Kesempatan tersebut datang ketika Green Force menghadapi Western Australia Football Team dalam pertandingan persahabatan internasional pada 15 November 2026.

Meski baru kembali bermain, Alfan langsung mampu memberikan kontribusi nyata melalui satu gol yang membantu tim meraih kemenangan 4-3.

Catatan tersebut menjadi modal berharga bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk kembali membangun kepercayaan diri.

Alfan mengakui gol tersebut memiliki makna tersendiri setelah dirinya melewati masa sulit selama menjalani pemulihan cedera.

Ia merasa senang karena akhirnya kembali mendapatkan kesempatan membantu rekan-rekannya secara langsung di atas lapangan.

"Saya tentu senang bisa kembali bermain dan membantu tim mencetak gol. Setelah cukup lama (absen), kesempatan ini sangat berarti bagi saya. Gol tersebut juga menambah kepercayaan diri untuk terus bekerja keras dan memberikan kontribusi lebih besar bagi Persebaya," kata Alfan.

Keberhasilan mencetak gol juga menunjukkan perkembangan positif dalam proses Alfan mengembalikan sentuhan permainannya.

Namun, satu penampilan impresif belum otomatis menjamin dirinya langsung mendapatkan tempat utama ketika kompetisi kembali bergulir.

Proses Pemulihan Jadi Ujian Kesabaran Alfan Suaib Perjalanan Alfan Suaib untuk kembali memperkuat Persebaya Surabaya tidak berlangsung mudah karena dirinya harus melewati masa pemulihan cedera.

Selama menepi, pemain asal Ternate tersebut berusaha menjaga semangat sekaligus menjalankan program yang telah disiapkan tim medis.

Alfan memahami proses pemulihan membutuhkan kesabaran agar kondisi tubuhnya benar-benar siap menghadapi intensitas pertandingan kompetitif.

Karena itu, ia memilih tidak memaksakan diri untuk kembali bermain sebelum mendapatkan kondisi fisik yang memadai.

"Saya sudah menunggu momen ini cukup lama. Selama pemulihan, saya berusaha tetap sabar dan mengikuti semua proses yang diberikan. Saya tidak ingin terburu-buru karena yang terpenting adalah bisa kembali dengan kondisi yang benar-benar siap," jelasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kehati-hatian Alfan dalam menjalani proses menuju kebugaran optimal setelah mengalami cedera.

Bagi Alfan, kembali bermain bukan sekadar mendapatkan menit pertandingan, melainkan memastikan dirinya mampu memberikan kontribusi secara konsisten.

Pertandingan melawan Western Australia Football Team menjadi salah satu tahapan penting dalam proses tersebut karena Alfan kembali menghadapi situasi pertandingan sesungguhnya.

Kesempatan itu juga membantunya mengukur perkembangan kemampuan bermain setelah menjalani masa pemulihan.

Siap Hadapi Java United, Alfan Suaib Tunggu Keputusan Bernardo Tavares Alfan Suaib menyatakan kesiapannya apabila mendapatkan kepercayaan tampil ketika Persebaya Surabaya menjamu Java United pada Sabtu (21/11/2026).

Kondisi fisiknya terus menunjukkan perkembangan positif sehingga ia semakin optimistis bisa kembali membantu Green Force dalam pertandingan resmi.

Meski demikian, Alfan menegaskan keputusan mengenai kesempatan bermain sepenuhnya berada di tangan pelatih Bernardo Tavares.

Ia memilih berkonsentrasi menjalani latihan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum pertandingan berlangsung.

"Saat ini kondisi saya semakin membaik dan saya merasa lebih siap untuk bermain. Namun, semuanya tetap menjadi keputusan pelatih. Saya akan terus bekerja keras dalam latihan dan siap memberikan yang terbaik jika mendapat kesempatan," tandasnya.

Sikap tersebut menunjukkan Alfan memahami persaingan mendapatkan menit bermain di skuad Persebaya Surabaya tetap membutuhkan pembuktian.

Gol dalam pertandingan persahabatan menjadi awal positif, tetapi konsistensi selama latihan juga penting untuk memperbesar peluangnya tampil.

Bernardo Tavares kini mempunyai tambahan alternatif pemain sayap apabila kondisi Alfan dinilai sudah memenuhi kebutuhan pertandingan.

Kehadirannya bisa memberikan fleksibilitas dalam menentukan pilihan pemain, terutama ketika tim membutuhkan tenaga segar untuk menjaga intensitas serangan.

Persebaya Surabaya Punya Tambahan Kekuatan Jelang Pekan Ke-10 Super League Kembalinya Alfan Suaib membuat pilihan pemain Persebaya Surabaya semakin lengkap menjelang pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Green Force dijadwalkan menghadapi Java United di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (21/11/2026).

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaik setelah menjalani jeda kompetisi.

Tambahan pemain yang pulih dari cedera tentu menjadi keuntungan bagi tim pelatih dalam menyusun strategi menghadapi lawan.

Alfan sendiri memiliki motivasi besar untuk kembali bersaing mendapatkan tempat setelah cukup lama kehilangan kesempatan bermain.

Gol ke gawang Western Australia Football Team menjadi bukti awal dirinya mulai menemukan kembali kepercayaan diri di lapangan.

Meski begitu, keputusan memainkan Alfan sejak menit pertama atau menjadikannya pemain pengganti masih menunggu pertimbangan Bernardo Tavares.

Tim pelatih tentu perlu memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan sang winger sebelum menentukan perannya menghadapi Java United.

Bagi Alfan, kesempatan bermain pada pertandingan resmi akan menjadi langkah lanjutan untuk membuktikan hasil kerja keras selama pemulihan.

Ia juga berpeluang kembali menunjukkan kemampuan membantu serangan Persebaya Surabaya setelah memberikan kontribusi positif dalam laga persahabatan.

Kini, perhatian tertuju pada keputusan Bernardo Tavares ketika menentukan komposisi pemain untuk menghadapi Java United di Gelora Bung Tomo.