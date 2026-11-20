Prediksi Skor PSS Sleman vs Arema FC: Gabi Siap Amankan Poin di Stadion Maguwoharjo
Pemain Arema FC Gabi. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC bertamu ke markas PSS Sleman di pekan ke-10 Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB.
PSS Sleman terlalu perkasa bagi Arema FC dalam lima laga terakhir. Melansir Transfermarkt, PSS Sleman meraih tiga kemenangan dan sisanya menjadi milik Arema FC.
Tim tuan rumah menyambut Arema FC dengan hasil yang buruk. Di lima laga terakhir, PSS Sleman mengalami tiga kekalahan dan dua laga imbang di Super League.
Sama halnya dengan Arema FC yang masih mengalami hasil buruk di Super League. Dalam lima laga terakhir, Singo Edan mendapatkan empat kekalahan dan satu kemenangan.
Hasil buruk yang didapatkan kedua tim, membuat laga sepertinya akan berakhir tanpa kemenangan. PSS Sleman diprediksi imbang dengan skor 1-1 melawan Arema FC.
Dari sisi pemain, Gabi menginginkan agar Arema FC bisa mendapatkan poin dari lawatannya di Stadion Maguwoharjo. Dia menegaskan bahwa timnya sudah melakukan persiapan dengan sangat baik.
"Menurut saya, kami benar-benar bisa melakukan persiapan dengan maksimal minggu ini karena punya banyak waktu, dan upaya yang kami curahkan pun sangat luar biasa. Kami berharap bisa menerapkan apa yang telah kami latih dalam pertandingan besok agar bisa mengamankan tiga poin," kata Gabi yang dikutip laman resmi I League, Kamis (19/11/2026).
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