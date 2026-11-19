JawaPos.com - Persiba Balikpapan membawa tekad untuk bangkit saat mengawali putaran kedua Grup B Championship 2026/2027. Beruang Madu akan menjamu PS Barito Putera pada pekan ke-10 di Stadion Manahan, Solo, Jumat (20/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persiba untuk memperbaiki posisi di klasemen. Mereka masih tertahan di peringkat kesembilan dengan koleksi dua poin. Sementara itu, Barito Putera datang dengan modal yang lebih baik setelah menempati posisi kedua klasemen Grup B dengan raihan 17 poin.

Pelatih Persiba Balikpapan, Ega Raka Galih, menegaskan bahwa timnya sudah memiliki kesepakatan untuk menghadapi setiap pertandingan tersisa layaknya partai final. Tidak ada lagi ruang untuk kehilangan poin jika ingin memperbaiki posisi di klasemen.

Kepercayaan diri para pemain juga mulai meningkat setelah Persiba berhasil meraih kemenangan penting atas Persis Solo pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi modal positif untuk menghadapi putaran kedua.

Selama jeda kompetisi sekitar 10 hari, Ega memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan evaluasi sekaligus mematangkan persiapan tim. Ia menilai kondisi mental dan kepercayaan diri anak asuhnya sudah cukup baik untuk kembali bertanding.

"Secara mentalitas dan kepercayaan diri, para pemain kami sudah sangat siap untuk bertanding di putaran kedua. Kita sudah sepakat, mulai pertandingan besok melawan Barito Putera, setiap pertandingan adalah final," ujar Ega dalam konferensi pers prapertandingan, Kamis (19/11).

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Menghadapi Barito Putera, Persiba juga sudah menyiapkan strategi khusus. Ega mengaku telah mempelajari permainan lawan melalui rekaman video dari tiga pertandingan terakhir Laskar Antasari di bawah arahan pelatih anyar.

Persiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kualitas dan pengalaman pemain Barito Putera. Terlebih, Persiba memiliki catatan kurang baik saat menghadapi tim asal Kalimantan Selatan itu pada putaran pertama.

Dalam pertemuan yang berlangsung 10 Oktober lalu, Persiba harus mengakui keunggulan Barito Putera dengan skor 0-2 di Banjarmasin. Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak Murilo Mendes dan Renan Alves.

"Minggu kemarin selama empat hari kita melakukan evaluasi, dan mulai hari Senin kemarin kita sudah melakukan persiapan secara spesifik terkait strategi untuk meredam kekuatan para pemain Barito Putera yang sarat pengalaman," jelasnya.

Namun, Persiba dipastikan kehilangan Jay Amru yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Padahal, pemain bernomor punggung 66 tersebut tengah menunjukkan kontribusi positif, termasuk saat menghadapi PSBS Biak dan Persis Solo.

Meski kehilangan salah satu pemain mudanya, Ega tidak terlalu khawatir. Ia percaya pemain yang disiapkan sebagai pengganti memiliki kualitas dan motivasi untuk memberikan kontribusi maksimal.

"Sepak bola adalah kolektivitas. Pemain yang menggantikan juga tidak kalah bagusnya. Kebetulan dia adalah putra daerah asli Balikpapan, mungkin motivasinya jauh lebih baik untuk membuktikan kapasitasnya," imbuh Ega.

Sementara itu, Muhammad Ilham memastikan seluruh pemain Persiba siap bekerja keras untuk mendapatkan hasil positif pada pertandingan pembuka putaran kedua.

Ia juga berharap dukungan masyarakat Balikpapan dan para suporter bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk menghadapi Barito Putera.

"Kami sebagai pemain siap kapan pun. Besok adalah pertandingan pertama kami di putaran kedua, insyaallah kami semua siap berjuang untuk Persiba Balikpapan. Untuk warga Balikpapan dan suporter, kami mohon doa dan dukungannya," tutur Ilham.