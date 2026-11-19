JawaPos.com - Dewa United Banten FC memastikan kesiapan menghadapi Persita Tangerang dalam laga Derbi Banten pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Bek andalan Dewa United, Nick Kuipers, menyebut timnya sudah menjalani persiapan dengan baik dan siap tampil maksimal di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11) pukul 19.00 WIB.

Dewa United datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat Banten Warriors menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari sembilan pertandingan.

Menghadapi Persita, Kuipers menilai masa jeda kompetisi memberikan kesempatan bagi tim untuk mematangkan persiapan. Waktu latihan yang cukup dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan, terutama dalam memahami dan menjalankan instruksi taktik dari tim pelatih.

Menurut bek asal Belanda tersebut, seluruh pemain sudah memahami rencana permainan yang disiapkan untuk menghadapi pertandingan penting ini.

"Kami menjalani pekan latihan yang bagus dan memiliki waktu jeda yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini. Sesi taktik berjalan dengan baik dan rencana permainan kami sangat jelas," ujar Kuipers dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Kuipers juga menilai pertandingan melawan Persita akan berlangsung menarik. Kedua tim sudah cukup sering bertemu, baik dalam kompetisi resmi maupun pertandingan uji coba. Kondisi tersebut membuat masing-masing tim sudah mengenal karakter permainan dan kualitas pemain lawan.

"Seperti yang pelatih katakan, kami sudah sering bertemu Persita, tidak hanya di musim ini, tetapi juga di musim-musim sebelumnya. Jadi, kami sudah mengenal karakter pemain maupun tim mereka. Saya rasa besok akan menjadi pertandingan yang menarik bagi kedua tim," katanya.

Meski Dewa United berada di posisi yang lebih baik, Kuipers tidak ingin menganggap remeh kekuatan Persita. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu saat ini menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan 15 poin.

Persita juga dipastikan memiliki motivasi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Isenmulang Kalteng FC pada pekan kesembilan.

Kuipers menyadari Persita memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Karena itu, Dewa United sudah menyiapkan pendekatan permainan untuk mengantisipasi keunggulan lawan sekaligus memaksimalkan potensi tim sendiri.

"Kami tahu Persita adalah tim yang kuat dan memiliki kualitas yang spesifik. Namun, kami juga sudah menjalani pekan persiapan yang sangat baik untuk meredam kekuatan mereka," tegasnya.

Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan bisa diterapkan dengan baik saat pertandingan berlangsung. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi kesempatan bagi Dewa United untuk mengamankan tiga poin.

"Fokus kami adalah mengantisipasi dan mengendalikan kelebihan lawan, sekaligus memaksimalkan kekuatan kami sendiri untuk memenangkan pertandingan. Kami sudah menyiapkan segalanya dengan matang, dan saya rasa kami sangat siap untuk pertandingan besok," pungkas Kuipers.