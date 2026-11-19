JawaPos.com — Persib Bandung menghajar Shan United 6-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Kamis (19/11/2026) malam WIB, lewat dua gol Balsa Sekulic dan empat gol dari empat pemain berbeda.

Kemenangan di ASEAN Club Championship 2026/2027 itu membawa Maung Bandung ke posisi kedua Grup B dengan enam poin dari dua pertandingan.

Balsa Sekulic membuka pesta gol Persib Bandung pada menit ke-12 dengan menyundul umpan Luka Menalo dari dalam kotak penalti. Lima menit kemudian, Mariano Peralta menggandakan keunggulan lewat tendangan penalti dan membuat tim asuhan Igor Tolic memimpin 2-0 saat pertandingan baru berjalan 17 menit.

Tolic menurunkan Menalo, Sekulic, dan Peralta sebagai trio penyerang dalam formasi 4-3-3, dengan Marc Klok, Thom Haye, dan Adam Alis mengisi lini tengah. Ketiga penyerang itu berperan langsung dalam dua gol pertama, mulai dari umpan Menalo yang disambut Sekulic hingga eksekusi penalti Peralta.

Hujan deras mengguyur GBLA ketika Marc Klok dan rekan-rekannya terus menekan setelah unggul dua gol. Shan United kesulitan mengembangkan permainan, tetapi masih sempat menguji Teja Paku Alam lewat tembakan Rodrigue Nanitelamio dari luar kotak penalti pada masa tambahan waktu babak pertama.

Teja mengantisipasi tembakan tersebut dan Persib Bandung membawa keunggulan 2-0 ke ruang ganti. Peluang Nanitelamio menjadi kesempatan bagi wakil Myanmar itu untuk memangkas jarak sebelum turun minum, ketika Shan United masih punya satu babak penuh untuk mengejar dua gol.

Babak Kedua Tertunda 30 Menit, Persib Bandung Cetak Empat Gol Persib Bandung langsung kembali menekan setelah awal babak kedua tertunda 30 menit karena cuaca, lalu memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-52. Kali ini Menalo yang mencetak gol lewat sepakan mendatar dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Adam Alis.

Menalo kembali mengirim umpan silang yang diselesaikan Sekulic pada menit ke-62, tetapi wasit menganulir gol itu setelah memeriksa tayangan VAR. Sekulic dinyatakan lebih dulu berada dalam posisi offside sehingga skor bertahan 3-0 meski bola sudah masuk ke gawang Shan United.

Hanya empat menit berselang, Sekulic memanfaatkan kesalahan pemain belakang Shan United untuk mencetak gol keduanya dan membawa Persib Bandung unggul 4-0. Gol pada menit ke-66 itu melengkapi dua penyelesaian yang berbeda dari sang penyerang, yakni sundulan dari umpan rekan setim dan gol yang berawal dari kesalahan lawan.

Igor Tolic kemudian melakukan lima pergantian dengan memasukkan Dedi Kusnandar, Gakuto Notsuda, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra Nugraha, dan Uilliam Barros. Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, Marc Klok, dan Thom Haye ditarik keluar, sementara Adam Alis masih berada di lapangan untuk terlibat dalam dua gol terakhir.

Empat gol Persib Bandung pada babak kedua tercipta dalam rentang 37 menit, dari sepakan Menalo pada menit ke-52 hingga sundulan Barros pada menit ke-89. Shan United, yang masih bisa mengancam menjelang turun minum melalui Nanitelamio, mengakhiri pertandingan tanpa mencetak gol.

Adam Alis Terlibat dalam Tiga Gol Persib Bandung Adam Alis terlibat langsung dalam tiga dari enam gol Persib Bandung lewat satu gol dan dua assist. Setelah memberi umpan untuk gol Menalo pada menit ke-52, gelandang yang tampil sejak awal itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81 untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0.

Delapan menit kemudian, Adam mengirim umpan yang disambut sundulan Uilliam Barros untuk menutup pertandingan dengan skor 6-0. Barros menjadi satu-satunya pemain pengganti yang mencetak gol, sedangkan lima gol lain dibukukan empat pemain yang masuk susunan utama pilihan Igor Tolic.

Menalo juga mengakhiri pertandingan dengan satu gol dan satu assist, sementara Sekulic menjadi satu-satunya pemain yang mencetak dua gol. Kontribusi keduanya sudah terlihat sejak gol pembuka pada menit ke-12, saat umpan Menalo memberi Sekulic kesempatan menyelesaikan serangan Persib Bandung dengan sundulan.

Kemenangan enam gol itu memperlihatkan bagaimana ancaman Persib Bandung datang dari beberapa jalur sepanjang pertandingan. Sekulic dan Barros mencetak gol lewat sundulan, Peralta menyelesaikan penalti, sedangkan Menalo menambah gol dari permainan terbuka lewat sepakan mendatar di kotak penalti.

Persib Bandung Samai Poin Johor Darul Takzim di Grup B Tambahan tiga poin dari kemenangan atas Shan United membuat Persib Bandung mengoleksi enam poin dari dua laga Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027. Jumlah itu sama dengan raihan Johor Darul Takzim, yang masih memimpin klasemen sementara karena unggul selisih gol.

Skor 6-0 memberi Persib Bandung tambahan enam gol dalam perhitungan selisih gol pada laga ini, tetapi posisi dua tim teratas belum berubah. Dengan poin yang sama, selisih gol masih menjadi pembeda antara Maung Bandung di peringkat kedua dan Johor Darul Takzim di puncak.

Di sisi lain, Shan United menempati peringkat keenam dengan nol poin setelah menjalani satu pertandingan Grup B. Tim asuhan Aung Khaing itu datang ke GBLA dengan formasi 4-5-1 dan menempatkan Edson Dos Santos Costa Junior sebagai penyerang tunggal dalam susunan pemain awal.