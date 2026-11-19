JawaPos.com - Pelatih Kepala Dewa United Banten FC, Osmar Loss, memprediksi pertandingan Derbi Banten melawan Persita Tangerang pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 bakal berlangsung ketat. Meski bermain di kandang sendiri, Banten Warriors diminta tetap waspada terhadap kekuatan tim tamu.

Pertandingan Dewa United kontra Persita akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11) pukul 19.00 WIB. Laga ini juga bisa disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan layanan live streaming Vidio.

Dewa United memiliki modal positif untuk menghadapi pertandingan tersebut. Anak asuh Osmar Loss saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari sembilan pertandingan.

Pada laga sebelumnya, Dewa United berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas PSIM Yogyakarta. Gol Taisei Marukawa pada masa injury time memastikan Banten Warriors membawa pulang tiga poin.

Namun, Osmar tidak ingin timnya terlena dengan hasil positif tersebut. Menurut pelatih asal Brasil itu, persaingan di kompetisi sepak bola Indonesia sangat kompetitif sehingga setiap pertandingan membutuhkan persiapan maksimal.

"Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, sama seperti semua pertandingan di liga ini. Sejak datang ke sini, saya sudah memahami bahwa Liga Indonesia berjalan sangat kompetitif dan sulit," ujar Osmar dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada Persita yang musim ini tampil cukup konsisten di bawah arahan Carlos Pena. Pendekar Cisadane saat ini berada di posisi keenam klasemen dengan mengoleksi 15 poin dari delapan pertandingan.

Meski baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Isenmulang Kalteng, Osmar menilai Persita tetap menjadi lawan yang berbahaya. Kekalahan tersebut justru berpotensi membuat tim tamu datang dengan motivasi lebih besar untuk mendapatkan hasil positif.

Osmar mengaku sudah cukup mengenal karakter permainan Persita. Kedua tim sebelumnya pernah bertemu dalam dua pertandingan uji coba dan satu laga turnamen pramusim.

"Kami tahu di mana letak poin kekuatan mereka yang harus diwaspadai. Kami harus bermain hati-hati, terkendali, dan memaksimalkan filosofi permainan kami sendiri untuk bisa meraih keuntungan di laga besok," jelasnya.

Persiapan Dewa United juga dilakukan dengan memanfaatkan jeda kompetisi selama sekitar 12 hari. Salah satunya melalui pertandingan uji coba menghadapi Semen Padang untuk menjaga ritme dan atmosfer kompetitif pemain.

Menurut Osmar, laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki sejumlah aspek permainan, baik ketika bertahan maupun menyerang.

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Selain itu, ia mengapresiasi pemanggilan sejumlah pemain Dewa United ke tim nasional masing-masing selama jeda internasional. Salah satunya bek Damion Lowe yang mendapat kesempatan memperkuat Timnas Jamaika.