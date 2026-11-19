JawaPos.com - PSS Sleman bertekad mengakhiri tren negatif saat menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11) sore, menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk kembali meraih kemenangan setelah melewati lima laga tanpa hasil maksimal.

Bek senior PSS Sleman, Fachruddin Aryanto, memastikan persiapan tim berjalan dengan baik menjelang pertandingan tersebut. Ia menyebut seluruh pemain sudah memusatkan perhatian untuk menghadapi Singo Edan dan berusaha mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Menurut Fachruddin, jeda kompetisi setelah FIFA Matchday telah dimanfaatkan tim untuk mempersiapkan diri. Para pemain juga memiliki tekad yang sama untuk menunjukkan penampilan terbaik di hadapan pendukung PSS.

“Dari pemain, persiapan sudah berjalan dengan baik. Kita fokus penuh untuk laga besok dan siap mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih tiga poin,” kata Fachruddin, Kamis (19/11).

Selain membicarakan persiapan pertandingan, pemain asal Klaten, Jawa Tengah, itu juga menanggapi keputusan PSS berpisah dengan pelatih kepala Pieter Huistra.

Fachruddin mengakui keputusan tersebut cukup mengejutkan bagi para pemain. Terlebih, mereka baru saja kembali dari masa libur ketika Pieter menyampaikan perpisahannya kepada tim.

Ia mengungkapkan suasana haru sempat menyelimuti sesi latihan saat pelatih asal Belanda tersebut berpamitan. Kedekatan yang sudah terbangun selama bekerja bersama membuat sejumlah pemain merasa kehilangan.

“Kita sempat kaget juga karena baru saja menjalani libur. Saat latihan, Coach Pieter berpamitan, beliau terlihat sangat sedih. Kami para pemain juga banyak yang berkaca-kaca. Ini karena beliau sudah kami anggap seperti orang tua sendiri. Tapi inilah sepak bola profesional, siapa pun bisa kena evaluasi,” ucap mantan pemain Timnas Indonesia tersebut.

Meski demikian, Fachruddin menegaskan situasi tersebut tidak boleh mengganggu fokus tim. Para pemain harus tetap profesional dan melanjutkan perjuangan bersama PSS.

Ia juga menyampaikan pesan Pieter kepada seluruh pemain agar tidak kehilangan semangat dan terus memberikan kemampuan terbaik untuk klub.

“Yang pasti, kita harus tegakkan kepala untuk menjalani laga-laga selanjutnya. Coach Pieter juga berpesan pada pemain untuk tetap berjuang memberikan yang terbaik untuk PSS,” lanjutnya.

Kini, PSS berada di bawah arahan caretaker Demerson. Pertandingan melawan Arema FC menjadi ujian penting bagi pelatih sementara tersebut sekaligus kesempatan untuk mengakhiri catatan lima laga tanpa kemenangan.

Dari lima pertandingan terakhir, PSS hanya mampu mengoleksi dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan. Secara keseluruhan, dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, Super Elang Jawa baru mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.