JawaPos.com - Arema FC masih harus menunggu untuk kembali diperkuat Gustavo Henrique. Bek tengah asal Brasil tersebut belum masuk dalam rombongan Singo Edan yang bertolak ke Yogyakarta untuk menghadapi PSS Sleman pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan PSS Sleman melawan Arema FC akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11) sore. Absennya Gustavo membuat tim pelatih belum bisa menambah pilihan di sektor pertahanan untuk pertandingan tersebut.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menjelaskan bahwa Gustavo Henrique saat ini sudah memasuki tahap akhir proses transisi pemulihan. Perkembangan kondisinya cukup positif, tetapi sang pemain masih membutuhkan waktu sebelum benar-benar siap kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.

"Ya mengenai Gustavo Henrique, saya sudah menyampaikannya dia sedang berada di tahap akhir masa transisi," kata Andre Caldas.

Menurut pelatih asal Brasil itu, proses mengembalikan pemain ke kondisi pertandingan tidak bisa hanya berpatokan pada perkiraan waktu. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk memastikan pemain benar-benar siap kembali berlatih dan bertanding.

Karena itu, Andre Caldas tidak ingin terburu-buru menentukan tanggal kembalinya Gustavo Henrique. Tim pelatih masih akan memantau perkembangan sang pemain sebelum memberikan kesempatan untuk kembali memperkuat Arema FC.

Meski belum bisa tampil melawan PSS Sleman, kondisi Gustavo disebut terus menunjukkan kemajuan. Bahkan, ada kemungkinan bek tengah tersebut sudah bisa mengikuti seluruh program latihan bersama tim pada pekan depan.

"Mungkin minggu depan dia sudah bisa bergabung sepenuhnya dengan tim, dan setelah itu kita lihat kapan dia benar-benar siap untuk bermain," imbuh Andre Caldas.

Kabar tersebut tentu menjadi perkembangan positif bagi Arema FC. Kehadiran Gustavo Henrique diharapkan bisa menambah pilihan pemain di lini belakang, terutama ketika tim membutuhkan kedalaman skuad untuk menjalani persaingan kompetisi yang masih panjang.

Namun, untuk pertandingan melawan PSS Sleman, Arema FC harus memaksimalkan pemain yang tersedia. Andre Caldas perlu menyiapkan komposisi terbaik agar tim tetap bisa bersaing meski belum diperkuat salah satu pemain bertahannya.

Laga di Maguwoharjo juga menjadi kesempatan penting bagi Singo Edan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Arema FC saat ini masih berada di peringkat ke-14 Super League 2026/2027 dengan koleksi sembilan poin.