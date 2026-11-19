JawaPos.com - Kapten Madura United FC, Luis Marselo Morais dos Reis atau yang akrab disapa Lulinha, menegaskan timnya tidak ingin pulang dengan tangan kosong saat bertandang ke markas Garudayaksa FC.

Laskar Sape Kerrab membidik hasil positif dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11) sore.

Madura United memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan tersebut. Namun, Lulinha menyadari lawatan ke kandang Garudayaksa FC tidak akan berjalan mudah. Karena itu, ia meminta rekan-rekannya tetap fokus dan mewaspadai sejumlah pemain tuan rumah yang memiliki kecepatan.

Menurut pemain asal Brasil tersebut, kecepatan para pemain Garudayaksa FC menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Lulinha tidak ingin timnya lengah, terutama dalam mengantisipasi pergerakan pemain lawan sejak awal pertandingan.

"Kami harus waspadai beberapa pemain mereka, pemain cepat mereka, kelebihan mereka juga," jelas Lulinha dalam konferensi pers, Kamis (19/11).

Selain mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap waspada, Lulinha juga memastikan persiapan Madura United berjalan dengan baik. Tim pelatih yang dipimpin Jose Gomes telah melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan Garudayaksa FC.

Hasil analisis tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh pemain. Dengan begitu, para penggawa Madura United sudah memiliki gambaran mengenai permainan lawan sekaligus cara mengantisipasinya.

Persiapan itu juga diterapkan dalam sesi latihan selama sepekan terakhir. Lulinha berharap seluruh pemain bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik ketika pertandingan berlangsung.

Meski memiliki posisi lebih baik di klasemen, Madura United tidak ingin meremehkan Garudayaksa FC. Lulinha menegaskan bahwa timnya tetap menaruh respek kepada calon lawannya tersebut.

Apalagi, pertandingan tandang selalu memiliki tantangan tersendiri. Dukungan suporter tuan rumah dan motivasi Garudayaksa FC untuk mendapatkan hasil maksimal bisa menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Secara posisi klasemen, Madura United memang lebih diunggulkan. Hingga pekan kesembilan, Laskar Sape Kerrab menempati peringkat keempat dengan koleksi 19 poin. Mereka mencatatkan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, Garudayaksa FC masih berada enam tingkat di bawah Madura United. Meski demikian, perbedaan posisi tersebut tidak membuat Lulinha menganggap pertandingan nanti akan mudah.

"Kami tetap harus respek kepada mereka. Kami sudah persiapan pekan ini dengan strategi bagus kami, bagaimana cara kami bermain besok," pungkasnya.