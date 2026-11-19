JawaPos.com - Arema FC memanfaatkan jeda internasional untuk mematangkan persiapan sebelum kembali melanjutkan persaingan di Super League 2026/2027.

Singo Edan kini bersiap menghadapi PSS Sleman pada pertandingan pekan ke-10 yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) sore.

Waktu persiapan yang lebih panjang menjadi keuntungan tersendiri bagi Arema FC. Setelah menjalani sejumlah pertandingan dengan jadwal yang cukup padat, jeda kompetisi memberikan kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi sekaligus memperbaiki sejumlah aspek permainan.

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, mengakui persiapan tim kali ini berjalan lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya. Selain memiliki waktu latihan lebih banyak, para pemain dan staf juga mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.

"Ya, persiapan kami untuk pertandingan ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kami memiliki lebih banyak waktu. Para pemain maupun staf juga punya waktu untuk beristirahat, mereka punya waktu lima hari untuk beristirahat," ujar Andre Caldas.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, waktu istirahat yang cukup memberikan dampak positif terhadap kesiapan fisik dan mental pemain. Setelah menjalani masa pemulihan, tim pelatih kemudian kembali menggenjot persiapan melalui sejumlah program latihan.

Andre menyebut Arema FC telah menjalani lebih dari enam sesi latihan selama masa persiapan. Program tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan tim sebelum menghadapi PSS yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

"Hal itu sangat baik, baik dari sisi mental maupun fisik. Selain itu, kami juga menjalani lebih dari enam sesi latihan. Menurut saya, tim sudah sangat siap untuk menghadapi Sleman, dan semoga kami bisa menampilkan permainan yang bagus," lanjutnya.

Optimisme juga disampaikan pemain Arema FC, Gabriel Silva Costa atau yang akrab disapa Gabi. Pemain bernomor punggung 7 itu menilai waktu persiapan yang tersedia membuat tim bisa bekerja lebih maksimal.

Ia melihat seluruh pemain telah menunjukkan keseriusan selama menjalani program latihan. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Arema FC untuk menghadapi pertandingan tandang melawan PSS Sleman.

"Menurut saya, kami benar-benar bisa melakukan persiapan dengan maksimal minggu ini karena punya banyak waktu, dan upaya yang kami curahkan pun sangat luar biasa," kata Gabi.

Gabi berharap seluruh materi latihan yang telah diberikan tim pelatih bisa diterapkan dengan baik saat pertandingan. Ia juga ingin Arema FC mampu membawa pulang hasil maksimal dari lawatannya ke Yogyakarta.

"Kami berharap bisa menerapkan apa yang telah kami latih dalam pertandingan besok agar bisa mengamankan tiga poin," pungkasnya.