JawaPos.com - Madura United FC bersiap kembali melanjutkan persaingan di Super League 2026/2027 setelah jeda internasional berakhir.

Laskar Sape Kerrab akan menghadapi tuan rumah Garudayaksa FC pada pekan ke-10 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11) sore.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Madura United untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen. Meski harus bermain di kandang lawan, tim asal Pulau Garam tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Persiapan Madura United menjelang pertandingan ini juga berjalan cukup baik. Pelatih Jose Gomes memastikan anak asuhnya telah menjalani persiapan selama sepekan terakhir dengan fokus pada pematangan strategi dan rencana permainan.

Menurutnya, para pemain sudah memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi Garudayaksa FC. Tim pelatih juga telah memberikan gambaran mengenai kekuatan lawan agar seluruh pemain bisa menjalankan tugas masing-masing dengan maksimal.

Madura United menyadari pertandingan di Stadion Pakansari tidak akan berjalan mudah. Garudayaksa FC tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri untuk meraih hasil maksimal.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Lulinha dan rekan-rekan kehilangan kepercayaan diri. Mereka tetap menargetkan hasil positif dan berusaha membawa pulang poin dari Bogor.

Modal Madura United untuk menghadapi pertandingan ini terbilang cukup meyakinkan. Mereka berhasil meraih dua kemenangan beruntun sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Kemenangan pertama didapat ketika menjamu PSM Makassar. Dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (31/10), Madura United berhasil mengamankan tiga poin setelah menang tipis dengan skor 1-0.

Hasil positif tersebut kemudian berlanjut saat menghadapi Arema FC pada Jumat (6/11). Kali ini, Laskar Sape Kerrab tampil lebih meyakinkan dengan mencatatkan kemenangan telak 3-0.

Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi Madura United untuk kembali menunjukkan konsistensi permainan. Terlebih, mereka kini memiliki kesempatan memperpanjang tren kemenangan saat bertemu Garudayaksa FC.

Di sisi lain, tuan rumah juga tidak bisa dianggap remeh. Garudayaksa FC datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Wahyu Prasetyo dan kawan-kawan sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Minggu (1/11).

Mereka kemudian kembali meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu (7/11). Hasil tersebut menunjukkan Garudayaksa FC juga sedang berada dalam kondisi yang cukup baik.

Meski kedua tim sama-sama mengantongi dua kemenangan terakhir, posisi di klasemen sementara masih memperlihatkan perbedaan cukup jauh.

Madura United menempati peringkat keempat dengan koleksi 19 poin. Sementara itu, Garudayaksa FC berada di urutan ke-10 dengan raihan 11 poin.

Keunggulan delapan poin tersebut menjadi gambaran posisi kedua tim sebelum pertandingan. Madura United tentu ingin mempertahankan tempatnya di papan atas, sedangkan Garudayaksa FC berpeluang memperbaiki posisi apabila mampu mengamankan kemenangan.