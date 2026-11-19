JawaPos.com – PSS Sleman mengusung misi penting saat menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11) pukul 15.30 WIB, Super Elang Jawa bertekad mengakhiri tren negatif sekaligus meraih kemenangan perdana setelah berpisah dengan pelatih kepala Pieter Huistra.

Laga melawan Arema FC menjadi pertandingan pertama PSS di bawah arahan caretaker Demerson. Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi tuan rumah, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri tim yang tengah mengalami periode sulit.

PSS tercatat belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Dari lima laga tersebut, tim berjuluk Super Elang Jawa itu hanya mampu mengamankan dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.

Catatan tersebut membuat posisi PSS semakin tertekan. Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, mereka baru mengumpulkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Hasil itu menempatkan PSS di peringkat ke-16 klasemen sementara atau masuk zona merah. Karena itu, kemenangan atas Arema FC menjadi target penting untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan tren buruk yang sedang dialami.

Caretaker PSS Sleman, Demerson, mengakui bahwa persiapan tim berjalan cukup baik meski situasi internal sempat terganggu setelah kepergian Pieter Huistra.

"Persiapan untuk laga lawan Arema FC cukup bagus, kita masih ada waktu untuk sesi latihan lagi. Pekan lalu, situasi agak kurang bagus karena Coach Pieter (Huistra) berpisah. Situasi sulit, tapi kita harus angkat kepala, melihat ke depan karena ada laga untuk besok. Satu misi untuk besok adalah kita harus bisa mendapatkan tiga poin," kata Demerson dalam sesi jumpa pers, Kamis (19/11).

Pelatih asal Brasil tersebut juga menceritakan pesan terakhir Pieter Huistra kepada para pemain sebelum meninggalkan tim. Menurutnya, mantan pelatih PSS itu tetap berharap Super Elang Jawa bisa berkembang dan meraih hasil lebih baik.

Demerson menyebut Pieter merasa sedih harus mengakhiri kebersamaannya dengan PSS. Namun, ia juga memberikan pesan agar seluruh pemain tetap memberikan kemampuan terbaik pada pertandingan berikutnya.

"Dia juga berpesan kita harus 100 persen untuk laga selanjutnya," ujar Demerson.

Menghadapi Arema FC, Demerson meminta para pemain menunjukkan komitmen dan semangat juang lebih besar. Ia menilai pertandingan nanti bisa menjadi momentum bagi PSS untuk bangkit, terlebih mereka akan mendapat dukungan langsung dari suporter.

"Besok, kita harus main dengan hati. Ini momentum bagi PSS dengan dukungan suporter yang selalu jadi pemain ke-12. Kita harus berjuang bersama dan yakin kita bisa," tegasnya.

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Terkait kekuatan Arema FC, Demerson mengaku sudah mempelajari kelebihan dan kekurangan calon lawannya. Meski demikian, ia menegaskan fokus utama timnya adalah memperbaiki permainan sendiri.