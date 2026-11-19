JawaPos.com - Dewa United menjamu Persita Tangerang di pekan ke-10 Super League. Laga Derbi Banten tersebut dimainkan di Stadion Internasional Banten, Serang, pada Jumat (20/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Sebelum laga pekan ke-10, Dewa United sudah bertemu dengan Persita Tangerang di I League Cup. Di laga tersebut, Dewa United berhasil meraih kemenangan.

Dalam lima pertemuan terakhir di Super League, Dewa United masih terlalu perkasa bagi Persita. Melansir Transfermarkt, mereka berhasil memenangkan lima laga terakhir melawan Persita.

Performa apik sedang dirasakan Dewa United di Super League. Di lima laga terakhirnya, tim asuhan Osmar Loss tersebut meraih tiga kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.

Sementara Persita, sebenarnya juga sedang menjalani performa terbaiknya dengan meraih tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Namun, tim asuhan Carlos Pena tersebut sudah meraih dua kekalahan beruntun saat kalah melawan Dewa United dan Isenmulang.

Dengan hasil yang ditunjukkan kedua tim, tampaknya Dewa United akan memenangkan laga ini. Dewa United diprediksi menang dengan skor 2-1 melawan Persita.

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Dari sisi pemain, Nick Kuipers sudah mengenal Persita Tangerang karena beberapa kali bertemu. Dia menegaskan bahwa Dewa United sudah siap untuk menghadapi laga besok.

"Seperti yang disampaikan pelatih, kami sudah cukup sering menghadapi mereka, tidak hanya pada musim ini, tetapi juga musim sebelumnya. Kami mengenal para pemain dan klub mereka. Saya rasa pertandingan nanti akan menjadi laga yang menarik bagi kedua tim. Yang terpenting, kami sudah mempersiapkan diri dan siap untuk menghadapinya," kata Nick Kuipers yang dikutip laman resmi Dewa United, Kamis (19/11/2026).

Untuk menghadapi Persita, Dewa United sudah menjalani persiapan latihan dengan sangat baik. Nick mengatakan bahwa dia sudah mengantisipasi kekuatan tim lawan.