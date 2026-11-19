JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 memastikan tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah menghajar Afghanistan 4-0 di Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026).

Keberhasilan menjadi juara Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 tersebut tidak lepas dari filosofi permainan menyerang yang diterapkan pelatih David Nascimento serta dukungan pembinaan jangka panjang PSSI.

Bagi Nascimento, keberhasilan Garuda Muda bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan buah dari proses pembentukan tim yang berjalan selama berbulan-bulan.

Pelatih tersebut menilai perkembangan kemampuan individu, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi latihan menjadi fondasi penting keberhasilan Indonesia.

Apa Rahasia David Nascimento Membawa Timnas Indonesia U-17 Lolos? David Nascimento mengungkapkan program pembinaan Timnas Indonesia U-17 sebenarnya telah dirancang sejak April 2026, sebelum latihan intensif dimulai pada Juni.

Selama periode tersebut, tim pelatih berusaha membangun identitas permainan sekaligus memilih pemain yang mampu menjalankan filosofi tersebut.

“Kami mulai merancang program ini pada April dan mulai bekerja secara intensif bersama para pemain sejak Juni. Sejak saat itu, kami rutin menjalani latihan dan pertandingan,” ujar Nascimento.

“Dari awal, kami ingin membangun filosofi permainan yang jelas dan mencari pemain yang sesuai dengan cara bermain tersebut. Apa yang kami capai hari ini merupakan hasil dari kerja keras yang kami jalani bersama setiap hari.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya kesinambungan program dalam membangun kekuatan tim nasional kelompok usia.

Keberhasilan mengalahkan Afghanistan dengan empat gol tanpa balas menjadi salah satu hasil nyata dari proses yang dijalankan secara konsisten.

Nascimento tidak hanya menargetkan kemenangan dalam kompetisi kelompok umur, tetapi juga mempersiapkan pemain menghadapi tuntutan sepak bola internasional.

Karena itu, pengembangan kualitas individu mendapatkan perhatian besar sepanjang program latihan berlangsung.

Mengapa Nascimento Memilih Filosofi Sepak Bola Menyerang? Filosofi permainan menyerang menjadi identitas utama yang ingin dikembangkan David Nascimento bersama Timnas Indonesia U-17.

Menurutnya, penguasaan bola harus memiliki tujuan jelas, terutama menciptakan peluang berbahaya dan menghasilkan gol.

“Kami ingin memainkan sepak bola menyerang. Ketika menguasai bola, kami tidak ingin sekadar mempertahankan penguasaan bola tanpa tujuan. Kami ingin memanfaatkannya untuk menciptakan peluang dan mencetak gol,” imbuhnya.

“Kami berambisi mengembangkan pemain-pemain yang mampu mencapai standar untuk membela Indonesia di level senior. Kami berharap dalam dua atau tiga tahun ke depan, beberapa pemain dari kelompok ini sudah siap untuk melangkah ke Timnas Senior.”

Target tersebut menunjukkan orientasi pembinaan Nascimento melampaui keberhasilan lolos ke Piala Asia U-17 2027.

Dia ingin menciptakan generasi pemain yang memiliki kualitas teknik, kecerdasan bermain, dan kesiapan menghadapi persaingan pada level senior.

Pendekatan menyerang juga menuntut pemain memahami situasi pertandingan serta mampu menentukan pilihan secara mandiri.

Dengan demikian, keberhasilan sebuah serangan tidak hanya bergantung pada instruksi pelatih dari pinggir lapangan.

Mengapa Pemain Timnas Indonesia U-17 Diberi Kebebasan Membuat Kesalahan?

David Nascimento menilai keberanian mengambil risiko merupakan bagian penting dalam perkembangan pemain muda Indonesia.

Dia tidak ingin anak asuhnya kehilangan kreativitas hanya karena takut melakukan kesalahan ketika bertanding.

“Saya ingin anak-anak ini berani. Terkadang ada pilihan yang lebih mudah dalam pertandingan, tetapi kami ingin mereka memiliki keberanian untuk mencari solusi lain,” jelasnya.

“Kami memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengambil keputusan sendiri, tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi dari pelatih.”

“Tentu mereka akan membuat kesalahan, tetapi yang terpenting adalah mereka memahami kesalahan tersebut, belajar darinya, dan menemukan cara yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.”

Pandangan tersebut berangkat dari pengalaman pribadi Nascimento ketika masih menjalani karier sebagai pemain muda.

Dia mengaku pernah mengalami ketakutan melakukan kesalahan hingga membuat permainannya terlalu berhati-hati.

“Ketika saya masih muda, saya takut membuat kesalahan, dan rasa takut itu membuat saya menjadi pemain yang terlalu berhati-hati. Saya tidak ingin anak-anak ini tumbuh dengan rasa takut yang sama,” ungkapnya.

“Sebagai pelatih, kita harus menciptakan lingkungan di mana pemain merasa nyaman untuk mencoba, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan tidak seharusnya langsung mendapat hukuman.”

“Justru itu harus menjadi kesempatan untuk memahami apa yang terjadi dan belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Dengan cara itulah kita membentuk pemain yang berani, percaya diri, dan mampu berpikir serta mengambil keputusan sendiri di lapangan.”

Melalui pendekatan tersebut, Nascimento berharap pemain mampu mengekspresikan kemampuan terbaik tanpa tekanan berlebihan.

Lingkungan latihan yang memberikan ruang belajar dinilainya penting untuk membangun karakter pesepak bola profesional.

Seberapa Besar Peran PSSI dalam Keberhasilan Timnas Indonesia U-17? Dukungan PSSI menjadi faktor penting lainnya di balik keberhasilan Timnas Indonesia U-17 menembus putaran final Piala Asia U-17 2027.

Nascimento menilai investasi berkelanjutan dan kepercayaan terhadap proses pembinaan memungkinkan program pengembangan pemain berjalan sesuai rencana.

“Semua ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan yang konsisten dari federasi. Mengembangkan pemain muda membutuhkan waktu, sumber daya, dan keyakinan yang kuat terhadap proses yang dijalankan,” pungkasnya.

“Perjalanan kami masih panjang dan banyak hal yang perlu terus kami tingkatkan. Namun, hal positifnya, kami sudah mengambil langkah-langkah nyata ke arah yang tepat.”

“Komitmen dan kesinambungan dukungan dari federasi telah memberikan kami fondasi yang kuat untuk terus berkembang.”

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, serta seluruh jajaran federasi atas kepercayaan, dukungan, dan keyakinan terhadap apa yang sedang kami bangun untuk masa depan sepak bola Indonesia.”

Apresiasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya hubungan antara federasi dan tim pelatih dalam membangun fondasi sepak bola nasional.

Program pembinaan membutuhkan waktu, fasilitas, serta kesempatan berkompetisi agar perkembangan pemain dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Meski sudah memastikan status juara Grup A, Nascimento mengingatkan perjalanan Timnas Indonesia U-17 masih panjang.